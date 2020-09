Trainer: Tesla je nejnebezpečnějším titulem Wall Streetu - ocenění na 159násobku oček. zisků je nesmyslné

Podle šéfa New Construct Davida Trainera jsou akcie Tesla v současnosti zřejmě nejnebezpečnějším titulem Wall Streetu. Jen v tomto roce si titul připisuje zhodnocení o cca 400% a akcie se obchodují na úrovni 159násobku očekávaných zisků . Fundamenty přitom takovému ohodnocení ani zdaleka neodpovídají a odpovídat ani při dobré vůli nebudou. Podle Trainera jsou akcie Tesly jedním z největších "domů z karet" v historii trhů.Podle Trainera by realističtější ohodnocení automobilky mělo být na úrovni 10násobku očekávaných zisků Stávající ohodnocení na již zmíněném 159násobku by odpovídalo očekávání, že automobilce bude v roce 2030 patřit 40-110% trhu elektromobilů, což se jeví v obou případech jako nereálné.Trainer kritizuje také provedené rozštěpení akcií . Takový krok je obvykle vnímán jako pozitivní z pohledu snížení ceny a tím zvýšení celkové dostupnosti titulu širší investorské veřejnosti. Podle Trainera je štěpení v tomto případě pouze snahou nalákat do celého kolotoče více nekvalifikovaných investorů a podpořit tím další růst, což ale není reálná strategie rozvoje firmy