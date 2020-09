Pět pravidel zdravého řízení rizik v nezdravých podmínkách

Za současných podmínek, kdy je svět stále pod vlivem pandemie COVID-19, zažívají všechny finanční trhy, včetně toho devizového, extrémní volatilitu, která může buď přinést vysoké zisky nebo vést k dramatickým ztrátám. Tato situace je skutečně jedinečná, protože obchodníci se budou muset vypořádávat s následky této pandemie ještě následujících 16 až 20 měsíců. Podle některých odhadů zůstanou trhy v tomto období pod tlakem kvůli sestupně revidovaným ekonomickým ukazatelům jak pro rozvinuté země, tak pro rozvíjející se trhy.Jinými slovy, nové přístupy k řízení rizik, řízení peněz a zajištění rizik budou relevantní po dlouhou dobu, možná dokonce již napořád.

Zde je pět pravidel zdravého řízení rizik, která se mohou hodit za současných nezdravých tržních podmínek.

1. Svatý grál neexistuje

Mnoho nováčků a dokonce i někteří zkušení obchodníci tráví spoustu času a úsilí hledáním tzv. svatého grálu všech investorů — tedy perfektní obchodní strategie vydělávání peněz. Někteří z nich jsou honbou za dosažení tohoto cíle příliš nadšeni a zanedbávají rizika významných ztrát, které mohou utrpět. Skutečný trh však není filmem o Indianovi Jonesovi a tito nadšenci jsou vždy, když svatý grál nenajdou, zklamáni. Jde o to, že žádná strategie nemůže být zaručena jako 100% zisková, a to ani za stabilních podmínek, nemluvě o období extrémní volatility a nepředvídatelnosti. Vysoce účinná strategie, která by mohla být vytvořena během pandemie, prostě neexistuje. Neexistuje žádná šance, že by někdo dokázal vyvinout, otestovat a prokázat účinnost takové strategie, protože není k dispozici dostatek historických údajů. Tři měsíce jsou pro vytvoření jakékoliv obchodní strategie jako tři sekundy. Proto jsou konzervativní obchodní strategie se střední ziskovostí ve výši přibližně 50 % považovány za proveditelnější. Zároveň bychom nikdy neměli zapomenout na aspekt správy peněz jakékoliv obchodní strategie.

2. Potlačte jakákoliv nutkání hrát vabank

Zadaný obchodní příkaz by měl být vyváženým rozhodnutím. Ti, kteří váhají, by si měli otevření obchodů dvakrát promyslet, zejména pokud jde o ty velké. Někteří odborníci se domnívají, že za současných podmínek je rozumné vstoupit na trh s malými loty a pozice navýšit až po potvrzení dané prognózy.

3. Není nad příkaz stop loss

Příkaz stop loss je pro obchodníky nepochybně nepostradatelných nástrojem. Vždy je lepší zůstat v bezpečí a umístit příkaz stop loss, a to i když vidíte, že se vaše pozice pohybuje správným směrem. Když je trh velmi volatilní, je spíše nepředvídatelný, takže nikdo nikdy neví, kterým směrem se cena vydá během následujících sekund. Umisťování příkazů stop loss je dobrým zvykem a obchodníci si jej musí osvojit také poté, když tržní nepokoje ustanou.

4. Držte se pravidla 10 %

Většina odborníků se shoduje na tom, že není moudré využívat více než 10 % celkového vlastního kapitálu. Takový konzervativní přístup může obchodníkům pomoci kontrolovat jejich emoce a zůstat v klidu, protože zachováním chladné hlavy je z poloviny vyhráno.

5. Nehledejte vrcholy

Je zbytečné hledat v obchodování vrcholy. Mnoho hráčů na trhu, a to i těch zkušených, se o to pokoušelo, leč neúspěšně. Když obchodník uvidí, že se cena pohybuje příznivým směrem, nevědomky začne hledat výkyvy směrem k maximům, kde by se trend obrátil. V takových chvílích emoce narůstají a obchodník se nedokáže soustředit. V určitém okamžiku se vzdá a obchod uzavře, ale může se stát, že cena bude dále růst, což může v obchodníkovi vyvolat frustraci.

A zde je ještě jeden užitečný tip: Nevsázejte vše jen na jednu kartu

Různé země se s pandemií vyrovnávají různě. Například Řecko a Vietnam pocítily pouze marginální dopad, Číně se již podařilo krizi překonat, zatímco italská ekonomika dostala tvrdou ránu, protože do konce roku 2020 může čelit poklesu jedné třetiny HDP. Pokud jde o Spojené státy, ty z této situace mohou buď těžit, anebo utrpí dramatické ztráty. Podobně se mohou letos, kdy se svět snaží zotavit z pandemie, chovat jinak také měny různých zemí. Někteří analytici zejména předpokládají, že aktiva bezpečného útočiště se pro investory stanou atraktivnějšími, zlato bude ziskovější, zatímco měny rozvíjejících se trhů se mohou kvůli nevýrazné poptávce z rozvinutých zemí propadnout. Jak uvádí princip hry s nulovým součtem, když jeden účastník prohraje, jiný vyhraje. Dobrým řešením by tedy bylo investovat do více než jednoho nebo dvou obchodních nástrojů. V případě, že jedno aktivum v páru klesne, jiné vzroste a částečně tak nahradí ztráty. Stará dobrá diverzifikace aktiv často pomáhá zajistit rizika.

Opět další krize, která ukázala, že abychom měli nervy z oceli, musíme být z oceli stavění, stejně jako zuřící býk na Wall Street. Tak buďte opatrní, dámy a pánové!

Zdroj: instaforex.eu