?? Výpredaj na amerických trhoch pokračuje ??????

Piatok prináša pokračovanie veľkého výpredaja amerických indexov na čele s technologickými akciami. USFANG poklesol o 4,5%, US100 o 3,5% a US500 o 2,4%. Financial Times informovali, že na vine môže byť Softbank (japonský finančný konglomerát). Spoločnosť údajne zhromaždila nákupné opcie na americké technologické akcie (čo spôsobilo fenomén, keď VOLX rástol súbežne s indexom US100).

Za takýchto okolností môžu byť výkyvy trhu veľmi veľké a technická úroveň bude hrať menšiu úlohu. Vzhľadom na to stojí za to venovať pozornosť indexu US500, kde ceny klesli pod februárové maximá (tesne pod 3 400 bodov). V prípade, ak by týždenná sviečka uzavrela pod touto úrovňou, jednalo by sa o silne negatívne znamenie.