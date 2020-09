Neobvyklé způsoby, jak si aerolinky snaží vydělat i přes zavřené hranice

Letecké společnosti se utápějí ve vůbec nejhorší krizi, jakou zažily, a žádný způsob, jak by si mohly vydělat peníze, pro ně není mimo mísu. Od čerstvé zeleniny přes arašídy až po pyžama. Prodávají téměř cokoli, jen aby přečkaly pandemii.

Dokonce i letecké společnosti, které obdržely vládní pomoc a snížily své náklady, hledají nové zdroje příjmů. Jejich flotily jsou z většiny zaparkované na zemi, lidé zůstávají doma a letecké firmy pálí hotovost. A očekává se, že oživení bude trvat roky a že to dopravce bude stát další miliardy dolarů. Co vlastně letecké společnosti prodávají, když se snaží vyrovnat se s Covid-19?

Přelet nad Antarktidou

Mezinárodní flotila australské společnosti Qantas sice zůsává na zemi nejméně do poloviny roku 2021, ale jeden z jejích Dreamlinerů si vyletí na poznávací lety nad jižním ledovým kontinentem. Antarctica Flights si totiž od listopadu do února pronajmou toto letadlo i posádku Qantas na celkem sedm cest. Lety trvají 12 a 14 hodin a místo v business třídě s plnou palubní službou stojí 5 850 USD.

Mandle a pyžama

Společnost Qantas kromě toho také prodávala zboží, které by jinak rozdávala prémiovým pasažérům, včetně 10 000 sad pyžam, o nichž se říká, že byly během pár hodin pryč. Balíčky pro pohodlí pasažérů, které obvykle dávala pasažérům na předních sedadlech a které obsahovaly mimo jiné krémy na ruce, čajové sáčky, čokoládové sušenky a uzené mandle, také nabízela online za 25 AUD.

Qantas může také zachránit i některé ze svých Boeingů 747, které byly kvůli krizi předčasně vyřazeny. Mluvčí uvedl, že některé součásti interiérů kabin, například podnosy z první třídy, se mohou prodávat jako suvenýry.

Dovážka obědů z letadla

Air North, která už 43 let spojuje vzdálený kanadský Yukon s městy, jako je Vancouver, se dala na dovážku jídel, jinak servírovaných v letadlech, domů. Nabídka jídelních lístků zahrnuje hovězí masový koláč za 9,00 CAD a na výběr jsou i cheescaky za 13,99 CAD. Zákazníci si mohou objednat až z 20 předvařených mražených jídel, která řidič doveze následující pracovní den. Jídla jsou k dispozici pouze v severozápadní části města Whitehorse a poplatek za doručení je 10 CAD.

— Air North (@flyairnorth) September 2, 2020

Společnost Thai Airways na druhé straně zeměkoule mezitím otevřela ve svém sídle v Bangkoku restauraci vybavenou sedadly a příslušenstvím z letadel.

Lety nikam

Japonská společnost ANA Holdings prodávala letenky na charterový let nikam. Asi 300 cestujících zaplatilo za takzvaný havajský zážitek na Airbusu SE A380, který obvykle létá na trase Tokio - Honolulu. Cestující byli vybrání v loterii. Posádka měla na sobě roušky a havajské košile a během 90minutové cesty podávala koktejly.

— ANA?????????? (@ANA_travel_info) August 25, 2020

Společnost Starlux Airlines představila předstíraný let do zahraničí, který 7. srpna pilotoval její předseda. 188 letenek na cestu podél východního pobřeží Tchaj-wanu se podle agentury Focus Taiwan vyprodalo za 30 vteřin. Starlux udělala ještě další let pro zaměstnance a platící zákazníky 16. srpna, který také pilotoval její předseda a cena lístků vyšla v přepočtu na 144 USD.

A aerolinky EVA pak ve zvláštním letu ke dni otců 8. srpna obsadily všech 309 míst, uvedl Focus Taiwan.

Pronájem kancelářských prostor

Air New Zealand v rámci snižování nákladů zase uvažuje o pronajmutí části svého sídla v Aucklandu. Místní média uvedla, že je k dispozici až čtvrtina z šesti podlaží kanceláří, tedy 5 000 metrů čtverečních podlahové plochy.

Dodávka ovoce a zeleniny

Nízkorozpočtová AirAsia Group, která minulý měsíc zaznamenal rekordní ztrátu, rozjela platformu ve stylu Amazon.com, která prodává čerstvé ovoce a zeleninu. Cílem jejího e-shopu Ourfarm je využít nákladní, logistické a platební schopnosti letecké společnosti a propojit se s malajskými farmáři, které tak mohou dodávat své potraviny přímo do hotelů, restaurací a supermarketů. E-shop prodává vše od brambor přes pak choi až po ananas a kuře.

— ourfarm.asia (@OurFarmAsia) June 20, 2020

Neomezené lety

Tváří v tvář propadu poptávky začaly čínské letecké společnosti nabízet neomezené letové balíčky, aby přilákaly zákazníky zpět na domácí linky. Mezi nimi je i China Eastern Airlines z velké trojky národních dopravců. V červnu inzerovala neomezené víkendové lety po zbytek roku za jednotnou cenu 3 322 juanů (487 dolarů). Během pouhých dvou víkendů letělo více než 150 000 lidí, uvedla letecká společnost. Na některých letech to bylo více než 90 % cestujících.

Zdroj: Bloomberg