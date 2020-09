Petr Dufek: Útraty v obchodech opět rostou

Červencové tržby obchodníků ukazují, že se chuť nakupovat českým spotřebitelům zcela jistě vrátila. Meziměsíčně byly tržby tentokrát o 1,8 % vyšší a meziročně (po sezónním očištění) o necelá dvě procenta. Dá se říct, že vlna korona-krize už alespoň v této části ekonomiky opadla, protože spotřebitelé utráceli téměř stejně jako v únoru, tedy těsně před vypuknutím tuzemské koronakrize. Svoji roli i tentokrát sehrály odložené nákupy, i když nepochybně už v menší míře, než tomu bylo v květnu a v červnu. Tento efekt byl spíš vidět v motoristickém segmentu, avšak ten ponecháváme stranou.



Asi nikoho už nepřekvapí, že i tentokrát se z největšího nárůstu zákaznického zájmu těšily internetové obchody. Nárůst tržeb o pětinu zcela odpovídá výsledkům posledních let. E-shopy tak i nadále posilují svoji pozici v rámci celého maloobchodu a letošní korona-krize jim v tom ještě dál napomohla. Prostor s ohledem na „nevytěžené“ segmenty trhu mají ještě velmi široký.





Pokud bychom se podívali na to, za co lidé utráceli v červenci více, tak to bude opět elektronika, vybavení domácnosti a zboží pro volný čas. Na vývoji tržeb jednotlivých typů obchodů je vidět, jak se mění preference v důsledku toho, že lidé tráví více času v domácím prostředí. Ať už jde o homeoffice nebo tuzemské dovolené Co si z dnešních čísel vzít? Maloobchod se po koronapřestávce vrátil opět k růstu, i když k pomalejšímu, než na jaký jsme byli zvyklí třeba v loňském roce. Lidé sice stále ještě realizují odložené nákupy, nicméně s pozitivními výsledky lze počítat i v podzimních měsících. Růst spotřeby však bude i nadále spíše utlumený v závislosti na vývoji mezd , a především pak náladách spotřebitelů ovlivněných obavami z nezaměstnanosti