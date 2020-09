Tristní výsledky aktivně řízených fondů: Čtyři roky v řadě jich porazilo trh ani ne procento

Není velkým tajemstvím, že pro množství portfoliomanažerů je velkou výzvou porazit srovnávací index. Vlastně pro drtivou většinu správců fondů. A co teprve porazit jej čtyři roky po sobě.

Tvůrce a správce tržních indexů S&P Dow Jones Indices vybral všechny americké fondy investující do domácích akcií, jež porazily svůj benchmark v roce 2016. Takových se našlo 155 z celkového počtu 2 385 (6,5 %). A poté se podíval na výkonnost těchto akciových fondů v letech 2017, 2018 a 2019. Zjištění bylo takové, že v každém z těchto tří let jich dokázalo benchmark porazit jen dvacet, tedy 12,9 % ze 155.

"Je větší pravděpodobnost, že vám při hodu mincí třikrát po sobě padne panna, než že najdete investiční fond, který tři roky po sobě překoná svůj srovnávací index," říká Gaurav Sinha, šéf analýz ve společnosti S&P Dow Jones Indices.

V 8 ze 17 kategorií fondů investujících do amerických akcií se dokonce nenašel jediný, který by po překonání srovnávacího indexu v roce 2016 téhož dosáhl i v následujících třech letech. To se týkalo mimo jiné fondů investujících do hodnotových akcií společností s velkou tržní kapitalizací.

Nejlépe si v relativním vyjádření vedly fondy zaměřující se na růstové akcie amerických podniků s malou a středně velkou tržní kapitalizací, po roce 2016 jich zopakovalo úspěch 50 % (dva), respektive 67 % (šest).

Kdybychom výsledek vztáhli k výchozímu počtu 2 385 fondů, dokázalo jich trh (index S&P Composite 1500) od roku 2016 do roku 2019 každý rok porazit jen 0,84 %.

V případě fondů investujících do mezinárodních small cap akcií jich po roce 2016 obstálo 31 % (čtyři), zatímco fondy investující do akcií na rozvíjejících se trzích propadly do jednoho.