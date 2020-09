15,30 - US trhy vstupují do dne silnější korekcí, mohou a to lepší než očekávané počty žádostí o podporu

US akciové trhy vstupují do nového dne v lehce negativní náladě. Tu kolem sebe šíří poněkud paradoxně lepší než očekávané údaje o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za uplynulý týden. Zlepšení trhy aktuálně nerady vidí, protože to snižuje tlak na případnou další vlnu fiskálních či měnových stimulačních opatření . Jejich vidina v posledních dnech živila růstovou akciovou rallye.V úvodu dne se nedaří technologickým lídrům. Apple ztrácí cca 2%, Facebook Netflix kolem 1,5%.