Bloomberg: Ant Group tlačí IPO technických firem nahoru

Ant Group možná zapíše nový světový rekord z hlediska velikosti své IPO. Účinek by ale mohl být i třeba následující. Její rekordní primární veřejná nabídka by totiž mohla zavést dál snahy technologických firem získat peníze na burzách, a to nad úroveň z přelomu tisíciletí, kdy vrcholila internetová horečka. Další překvapení v letošním roce, plném pandemie a geopolitických nejistot.



Jack Ma, čínský finanční magnát, se pokusí na burzách v Hongkongu a Šanghaji získat alespoň 30 miliard dolarů a překonat, dle dat Boombergu, hranici 57 miliard dolarů získaných globálně v primárních prodejích akcií technologických firem. To by bylo nejvíce od roku 1999, kdy technologické firmy získaly kapitál 62 miliard dolarů.





Po pádu akcií z důvodu pandemie koronaviru se ceny akcií vrátily relativně rychle na původní úrovně a přitahují stejné investory, kteří vyhnali tržní kapitalizaci Apple nad 2 biliony dolarů a zahájily globální rally internetových firem.Ant Group se tedy přidává ke skupině společností, které se v posledních týdnech pokoušejí nabízet své akcie , ať už jde o firmu pro rozvoz jídla DoorDash nebo o poskytovatele sdíleného ubytování Airbnb . Červenec byl velmi intenzivním měsícem hlavně pro americké IPO . Odehrály se v něm úpisy za skoro téměř 19 miliard dolarů . Čímž padly všechny rekordy od září 2014, kdy vstoupilo na burzu 36 společností s celkovým výnosem 36 miliard dolarů Lauren Cummingsová, jedna z šéfů oddělení amerických kapitálových trhů pro technologické tituly u Morgan Stanley , předpokládá, že v roce 2020 uvidíme mnoho firem vstupovat na akciový trh, mnoho dalších kvalitních titulů by je přitom v následujících letech mohlo následovat.Investoři si pokládají otázky, zda rok 2020 nenafukuje bublinu podobnou té, která dvě dekády zpátky praskla a vzala s sebou většinu tehdy bobtnajících firem v technologickém sektoru. Kromě fundamentů však existuje několik jedinečných důvodů letošní technologické mánie.Jedním z nich je obrovská velikost. Obří emise Antu může zkreslit srovnání s rokem 1999, obzvláště pokud bude větší než loňská nabídka od Saudi Aramco, jejíž primární úpis v řádu 29 miliard dolarů byl největším v historii.I v loňském roce jsme v Hongkongu či na čínských pevninských burzách pozorovali neobvyklou nabídku nových akcií čínských společností, obchodovaných už na burzách v zahraničí, které mají strach ze zásahu USA pod vedením Donalda Trumpa . Jde o například Alibaba JD.com a Semiconductor Manufacturing International.Růst velmi lokálně orientovaných trhů ChiNext a Star markets na území Číny začal také nafukovat bublinu, zvlášť potom, co investoři začali ve velkém nakupovat ztrátové firmy . Zčásti proto, že očekávali finanční a jiné druhy pomoci od Pekingu čínskému technologickému sektoru, hlavně kvůli omezení obchodu ze strany USA v čele s Trumpem V neposlední řadě pak pandemie koronaviru a její finanční následky přinutily některé společnosti k přehodnocení jejich kapitálových potřeb a urychlení plánů. Airbnb , u které se očekávalo, že vstoupí na burzu přímou cestou, nakonec oznámila, že tento měsíc požádala o vstup tradiční formou IPO . Jenom minulý týden v pondělí podaly přihlášku pro vstup na burzu čtyři biomedicinské společnosti, pět společností pro vývoj softwaru a čtyři takzvané bianko-šek společnosti, které jsou ještě ve fázi rozvoje a nemají jasný obchodní plán.„Silný trh s IPO očekáváme i do zbytku roku, protože investoři stále hledají příležitosti k větším výnosům,“ uvedl Tucker Highfield, jeden z šéfů sekce kapitálových trhů v asijském regionu u Bank of America.

