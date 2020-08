Vznikne nový světový lídr ve vodárenských službách?

Veolia Environnement po osmi letech obnovuje pokus vytvořit světového lídra v odpadových a vodárenských službách. Francouzská vodárenská společnost nabídla 2,9 miliardy EUR za podíl 29,9 % ve konkurenční firmě Suez. Zmíněný podíl chce převzít od francouzského energetického gigantu Engie za 15,50 EUR/akcii v hotovosti. Je to o 27 % výše, než kde akcie v pátek zavírala.

Suez uvedl, že jeho představenstvo nabídku v brzké době projedná. Pokud Veolia uspěje, učiní nabídku i na zbývající část a cenu zaplacenou společnosti Engie použije jako referenční hodnotu.

Akcie Suez se dnes zvýšily až o 20 %, i když část zisků později odevzdaly. Podle Bloombergu to může naznačovat, jako by část investorů o úspěchu nabídky Veolie pochybovala.

Kompletní nabídka by Suez ocenila na 9,4 miliardy EUR. Transakcí by vznikla firma s celkovými tržbami více než 40 miliard EUR, která by hospodařila s vodou, nebezpečným a plastovým odpadem po celém světě.

Engie je částečně v rukou státu, který v ní má podíl 23,6 %. Nabídku tedy prozkoumá i vláda, mimo jiné s ohledem na záruky, že regionální vlády es při zajišťování služeb budou moci obrátit na vícero hráčů na trhu, uvedl v prohlášení ministr financí Bruno Le Maire.

Podle analytika Vincenta Ayrala z JPMorgan Chase & Co. Engie nabídku pravděpodobně přijme. “Strategická logika spojení Veolie a Suezu je velmi silná a vytvoří nesporného světového lídra v environmentálních službách v období, kdy nabírá na rychlosti ekologická transformace,” uvedl také.

Dohodu se firmy snažily sjednat už v roce 2012. Neoficiální rozhovory ale tehdy zkrachovaly na obavách o zdraví hospodářské soutěže ve francouzském vodohospodářském byznysu, obavách Paříže z propouštění a také na nesouladu manažerských špiček obou společností.

Obavy regulátorů by tentokrát mohla rozprášit skutečnost, že francouzský investiční fond Meridiam se dohodl na koupi vodárenského byznysu Suezu v této zemi. Jiné oblasti hospodářské soutěže zahrnují i část vodohospodářských aktivit ve Francii a několik dalších možných případů mimo domácí trh, uvedla Veolia.

Celkově je ale jednání o tomto byznysu důkazem, že štěstí se od firem trochu odvrátilo. Suez loni zahájil velký program divestic. Získané peníze chce vložit do slibnějších aktivit a umořování dluhu. Toto se Veolii podařilo už v polovině minulé dekády, zatímco Engie oznámila velký program prodeje majetku až letos v červenci.

Vývoj akcií Suez za posledních 12 let do 28. srpna:

Zdroj: Bloomberg