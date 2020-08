Poprázdninová koruna. Silnější a volatilnější?

Prázdniny končí a s nimi i prázdninový režim na finančních trzích. Minulý týden jakožto poslední úplný prázdninový byl v případě koruny příkladem nízké likvidity projevující se v pohybech kurzu. Nadcházející dny by již měly přinést postupnou „normalizaci“. Vzhledem k tomu, co všechno by mohl přinést přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí, lze očekávat o něco volatilnější korunu, navíc podle nás stále s vyšším rizikem dalšího posílení.

Nízká likvidita minulého týdne ve spojení s absencí klíčových domácích dat se na koruně podepsala oslabením až k hranici 26,30 za euro, kde se předtím naposledy obchodovala na začátku srpna. Závěr týdne však přinesl zhruba dvacetihaléřovou korekci, která domácí měnu dostala zpět k úrovni 26,10 za euro. Podobně jako koruna zpevnil i zbytek regionu, což lze přisoudit vůči dolaru silnějšímu euru a všeobecně pozitivnější náladě u rizikových měn jakožto dozvuku revize strategie a rámce americké měnové politiky.

Aktuální týden bude z hlediska české měny na data bohatší. Zítra bude zveřejněna revize HDP za druhý kvartál a následně srpnový index PMI sektoru průmyslu. Ve čtvrtek je pak na pořadu dne růst reálných mezd za druhé čtvrtletí, v pátek datový výčet završí výsledek maloobchodních tržeb za červenec. Ani u jednoho z těchto čísel neočekáváme, že by i v případě nad konsensus trhu lepšího výsledku došlo k takovému zpevnění domácí měny, že by opětovně atakovala hranici 26,00 za euro. Z toho hlediska sázíme spíše na vliv zahraničí, resp. globálního trendu týkajícího se především rizikovějších měn.

Prvním stavebním kamenem je již zmiňovaná revize americké měnové politiky. I přesto, že byla oznámená změna trhem očekávána, a tedy i zaceněna, jak jsme uvedli již dříve, stále podle nás chybí ze strany Fedu více konkrétnějších informací. Na mysli máme například „indexaci“ forward guidance, tedy jasnější nejen kvantitativní, ale i časově dané podmínky vztažené k oběma mandátům americké centrální banky.

Klíčové v tomto směru každopádně je, že i přes absenci dalších informací je revize z titulu reálných sazeb pro dolar negativní. Již dnes vidíme nárůst tržních inflačních očekávání měřených například inflačními forward swapy. Zároveň jsme svědky o něco strmější americké výnosové křivky, kde u dlouhého konce „úřadují“ nejen technické parametry jako emisní činnost, ale také narůstající inflační prémie. Na dolar má však největší vliv konec krátký, který po čtvrtečním Fedu mírně klesl. Stalo se tak díky očekávanému dlouhému období úroků na dolní nulové hranici .

Ale není to jen americká centrální banka, která avizovala revizi měnové politiky. V plánu ji má i Evropská centrální banka, která je oproti Fedu minimálně z pohledu na inflační očekávání v mnohem složitější situaci. Vzhledem k dosavadnímu vývoji evropského tempa růstu cen by byla ze strany evropské měnové autority potřeba mnohem agresivnější rétorika, než kterou jsme viděli u guvernéra Powella, když hovořil o cílování průměrné inflace.

Na druhou stranu, revize měnové politiky ECB, která už je ostatně dle informací v procesu zkoumání, by představovala pro euro negativní faktor. A právě z toho by podle našeho mínění měly, podobně jako u dolaru, profitovat rozvojové trhy, včetně jejich měn.

U koruny hraje významnou roli rychlost nejen domácí, ale především evropské ekonomické obnovy. I přesto, že spekulované „V“ nevypadá příliš jistě, stále nacházíme část trhu sázející na možnost zvýšení sazeb ČNB již v průběhu příštího roku (měřeno delšími FRA sazbami ). I když komentáře z bankovní rady jsou v tomto směru velmi opatrné, sledované sazby za poslední dva měsíce rostou, což je pro korunu pozitivní zpráva.

My jsme ohledně možnosti zvýšení sazeb ČNB již v příštím roce mnohem střídmější. Předpokládáme však, že nedojde-li na zhoršení globální tržní nálady spojené s koronavirem a bude-li dále pokračovat ekonomická obnova bez potřeby celoplošných uzavírek, hranice 26,00 za euro by měla do konce roku padnout. I přesto, že se již několikrát potvrdilo, že jde o zajímavou psychologickou úroveň.

