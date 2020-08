Digitální jüan na olympiádě 2022?

Čínská centrální banka, People's Bank of China, v posledních dnech značně mírnila spekulace o tom, jakým způsobem je v současnosti již jejich digitální centrální měna testována. Dnes však přišli její zástupci s novinkou velice pozitivní. Digitálního jüanu se ve finální verzi totiž podle všeho dočkáme nejpozději v roce 2022.

Digitální měna na olympiádě

Vyznívá tak z reportu Reuters, a hlavně jejich rozhovoru s Sun Guofeng, ředitelem pro monterní politiku u PBoC. Ten sice řekl, že centrální banka nemá ještě stanovený žádný pevný plán toho, jakým způsobem bude centrální digitální měna finálně spouštěna, ví už ale, že bychom se ji měli dočkat nejpozději v roce 2022. Konkrétně již před zimními olympijskými hrami, na kterých chce mít Čína digitální jüan již plně funkční, protože zde chce návštěvníkům olympiády umožnit jeho využití.

Jak jde zatím testing?

V posledních týdnech se spekulovalo, že je již digitální jüan testován na masové škále, kdy mělo být dokonce testováno to, kolik vůbec nová síť dokáže unést transakcí. To však PBoC vyvrátila, kdy naopak potvrdila, že je digitální jüan prozatím testován na retailových transakcích v menším měřítku. Testing pak probíhá primárně v regionech Šen-čen, Su-čou, Xiong'an a Chengdu. V nejbližší době se pak dočkáme další expanze, kdy bude tato možnost pomalu implementována i do např. Pekingu či Hongkongu.