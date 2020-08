15,30 h - US trhy vstupují do nového týdne růstem, Apple posiluje o další 3%

olepšil o více jak 8% především díky blížícímu se štěpení akcií v poměru 4:1. Od začátku roku titul posiluje již o více jak 70% a jeho tržní kapitalizace překročila už minulý týden hranici 2 biliónů dolarů

US indexové futures v průběhu dne indikovaly pozitivní start zámořského obchodování, což se po úvodním gongu potvrdilo. Hlavní trhy rostou o necelé 1%. Důležitou roli hraje opětovně růst hlavních technologických lídrů v čele s Apple , který připisuje hned v úvodu dne další 3%. Titul si v minulém týdnu pNa dnešním růstu trhů se podílejí také další technologičtí lídři, přidávají se také kasína a aerolinky. Index S&P 500 minulý týden vytvořil nové historické maximum. To si vylepšil také technologický Nasdaq Oba indexy se posunovaly především díky pokračující vlně zájmu o akcie technologických lídrů v čele s Nasdaq minulý týden jako celek rostl o 2,6% a od začátku roku si připisuje již zhodnocení o 26%.Příznivě v úvodu týdne působí především zpráva, že americká FDA ve zrychleném režimu schválila používání krevní plasmy osob, které již prodělaly onemocnění Covid-19 , jako možný lék pro zmírnění příznaků řečeného onemocnění. Podle prezidenta Trumpa by mohl tato metoda léčby snížit smrtnost pacientů až o 35%.