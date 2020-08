? Káva Arabica roste nad 120 ??

Přestože se brazilskému realu příliš nedaří, tak cena kávy obnovila rostoucí trend a dostala se nad 120 centů za libru. Cenu kávy podporují klesající zásoby na monitorované komoditními burzami. Kávu by mohl dále podpořit klesající dolar. Pokud by nadále byly podmínky na trhu příznivé, tak by se cena kávy mohla přiblížit lokálním maximům z počátku srpna.

Cena kávy Arabica vyskočila nad 120 centů za libru. Vyšší volatilitu by mohlo přinést otevření seance na USDBRL. Zdroj: xStation5