Hrozí Daimleru zákaz prodeje v Německu?

Zákaz prodeje na domácím trhu by mohl hrozit německé automobilce Daimler. Nokia totiž vyhrála soudní řízení v rozsáhlejším patentovém sporu. Jde v něm o mobilní technologie instalované do nových vozidel a o licence na jejich užití. Podle soudců v Mannheimu je Daimler porušil. Finská firma by si tak mohla vynutit zákaz prodeje jeho aut v Německu. V jiném řízení by ale musela složit zástavu 7 miliard EUR, aby si něco takového vymohla. Daimler podle Bloombergu uvedl, že se proti dnešnímu verdiktu odvolá. “Nepředpokládáme, že na zákaz prodeje dojde,” uvedla také automobilka.

Soudní pře se týká licencí na technologie u mobilních telekomunikačních systémů. Pro automobilky v Evropě je daná technologie klíčová z pohledu e-konektivity vozidel, která vyrábějí.

Soud v Mannheimu uvedl, že Daimler nebyl ochoten řídit se stávajícími pravidly pro takzvané standardní zásadní patenty, a soudci se proto musejí přiklonit na stranu Nokie. Nokia model změnila a namísto toho, aby licence poskytovala výrobcům autodílů na komponenty jejich výroby, šla rovnou za automobilkami a snaží se vymáhat poplatky za každé prodané auto.

Nokia chce, aby jí Daimler zaplatit za použití technologie na základě prodaných vozů, Daimler ovšem míní, že poplatek bude příliš vysoký. Místo toho by si přál, aby za licenci platili dodavatelé, kteří by pak vystavili příslušný účet Daimleru. Někteří z dodavatelů, jako Continental AG nebo Robert Bosch GmbH, Daimler v této při podporují jakožto přidružené strany.

Verdikt rovněž předjímá, že Daimler předá Nokii data o počtu prodaných aut s touto technologií.

Nokia kvůli portfoliu patentů na mobilní technologie napadla Daimler u tří německých soudů. Případ stále leží u soudu v Mnichově a v Dusseldorfu. Mannheimský soud letos už jednu podobnou žalobu Nokie shodil se stolu a dva další případy pozdržel, zatímco čeká na verdikt o jejich platnosti. Daimler a někteří dodavatelé se obrátili na Evropskou komisi s tím, že Nokia zneužívá svého postavení na trhu.

Případ se těší velké pozornosti i mimo automobilový sektor. Přesahy by mohl mít ve vesmíru internetu věcí, který dopřává mobilní konektivitě stále více sluchu.

Vítězové v patentovém sporu musejí zvážit riziko spojené s uplatněním rozhodnutí. S ním je spojena možnost obrovských škod, kdyby se soudní nařízení v odvolacím řízení podařilo zvrátit. Proto také soudy požadují,, aby si vítězové takovýchto pří dali stranou velkou částku, než dovolí, aby se k zákazu prodeje přistoupilo.

“Dnešní nález je velkou podporou pro dlouhodobou inženýrskou práci inovátorů v Nokii a důležitý princip, že vývojáři by za používání jejich vynálezů měli obdržet spravedlivou odměnu,” uvedl podle Bloombergu Jenni Lukander, prezident Nokia Technologies.

Vývoj akcií Daimleru (v systému Xetra) a Nokie (na burze v Helsinkách) za posledních 5 let do pondělí 17. 8.:

Akcie Nokie dnes odevzdaly počáteční ztráty a rostly o více než 1 %. Akcie Daimlerupřidávaly o něco méně, počáteční ztráty ale dnes rozptýlily také.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz