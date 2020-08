Bloomberg: Co podle Wall Street udělá s trhy vakcína?

Pokoušet se letos zahrát cokoli na finančním trhu se může vymstít. Po dlouhodobém růstu přišel v únoru a březnu propad. Ten vystřídala další rally, která vynesla akcie zpět k rekordním maximům, přičemž budoucnost je opředena nejistotou. Přesto je tu jeden společný katalyzátor: objev vakcíny proti koronaviru. Zde jsou tři scénáře toho, co by mohla vakcína přinést, z pera správců peněz a investičních stratégů:

1. Uzavřené kohoutky

Úspěšná vakcína a následný návrat k normálnímu životu by mohl rychle vést ke změně postoje tvůrců politik ohledně mimořádného ekonomického stimulu. Pokud se rozhodnou utáhnout kohoutky, oslava by ale mohla být krátká.

Rozvaha Fedu vzrostla na 7 bilionů dolarů. Tuto likviditu lil do finančního systému, zvyšoval nákupy státních dluhopisů a poprvé zamířil i na trh podnikových dluhopisů. Velkorysost centrální banky v kombinaci s vlnou nákupu dluhopisů vytlačila výnosy státních obligací na historická minima a udržela půjčky levné i pro firmy. To rozproudilo býčí sentiment i u akcií - společnosti jsou schopny získat úvěr, a navíc díky nízkým výnosům z dluhopisů jsou akcie atraktivnější.

Někteří se obávají, že návrat k normálnímu stavu by mohl vést k déja-vu toho, co se stalo v roce 2013. Tehdy se investoři vyděsili, když centrální banka naznačila, že zruší program kvantitativního uvolňování spuštěný kvůli finanční krizi. Akcie a dluhopisy padaly v tandemu.

Záleží na provedení, říká Yousef Abbasi, stratég pro globální trh ve společnosti StoneX. "Fed se bude muset jemně a opatrně stáhnout z politických opatření přijatých během pandemie, což pravděpodobně vytvoří pro tyto trhy období zvýšené volatility a problémů," říká. "Samozřejmě pokud předseda Jay Powell není lepším kouzelníkem než jeho vrstevníci."

2. Vyšší ceny

Mluvíme o vakcíně, která zkrotí virus, jenž vypnul globální ekonomiku. "Pokud existuje něco, co by způsobilo velkou rally, muselo by to být tohle," říká Randy Frederick, viceprezident pro obchodování a deriváty u Schwab.

Fed nemusí nutně rychle vycouvat z masivní stimulace. Před pandemií stále ještě pomalu ustupoval ze své reakce na krizi v roce 2008. "Jakmile začnete s kvantitativním uvolňováním, což jsme udělali před mnoha lety, je těžké to zastavit, a to jsme do značné míry viděli po celém světě," říká Katy Kaminski, hlavní výzkumná stratéžka a manažerka portfolia u AlphaSimplex Group.

I když lidé budou mít vakcínu, bude nějakou dobu trvat, než míra nezaměstnanosti klesne ze současných 10 %. "Fed chce, aby sazby byly nízké a úvěrové podmínky snadné, což by poskytlo více materiálu na zotavení," říká Gennadiy Goldberg, vedoucí americký stratég pro sazby u TD Securities. Výsledkem by mohl být nadupaný status quo napříč trhy, kde by již tak drahé akcie nadále stoupaly a kde by politika Fedu udržovala hodnoty dluhopisů vysoko a jejich výnosy nízko.

3. Návrat hodnoty

Hodnotové akcie (akcie obchodované za nízké ceny relativně k jejich výdělkům nebo aktivům) se mohou ve světě po vakcíně jevit jako vítězové. Zejména v případě společností, jako jsou letecké společnosti, spotřebitelské firmy prodávající věci, kterou nejsou nezbytné, a finanční společnosti, říká Tai Hui, hlavní stratég pro asijské trhy u JPMorgan.

Preference hodnoty se opírá o skutečnost, že současný býčí trh míjí mnoho akciových titulů. Zisky se soustředily do několika akcií souvisejících s technologiemi, které investoři považují za zvláště vhodné při práci z domova. Pokud bychom si odmysleli Alphabet, Amazon.com, Apple, Facebook a Microsoft, S&P 500 by letos klesl o více než 2 % místo současného zisku 4,7 %. Vakcína, která lidem umožní cestovat, jíst a nakupovat v obchodních centrech, by mohla poskytnout šanci i ostatním společnostem.

Je třeba si ale uvědomit, že vytvoření účinné vakcíny není snadné. Stejně jako její rozšíření. „Neúspěch při výrobě vakcíny by znamenal, že kolektivní imunita bude jedinou účinnou cestou k ukončení pandemie,“ říká Peter Berezin, hlavní globální investiční stratég společnosti BCA Research. "Pro riziková aktiva by to bylo velkým zklamáním." Jinými slovy, pro akcie.

Zdroj: Bloomberg