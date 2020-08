US administrativa zostří sankce vůči Huawei a rozšíří black list přidružených firem

Podle agenturních zpráv americká administrativa oznámí přijetí dalších sankcí a restriktivních opatření vůči čínské společnosti Huawei, jež mají za účel ztížit přístup čínské firmy k některých americkým technologiím například v podobě čipů. Opatření by také měla zabránit možnosti obcházení US vývozních kontrol.Podle zpráv US ministerstvo obchodu rozšíří oblast restrikcí zavedených vůči firmě už v průběhu letošního května s cílem zabránit firmě v přístupu k některým typům čipů produkovaným s US SW nebo technologií.Administrativa by měla také na "černou listinu" dát 38 přidružených subjektů z celkem 21 zemí, ve kterých Huawei drží majetkové podíly. Celkový počet takto limitovaných subjektů se tím navýší už na 152.