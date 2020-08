Denné zhrnutie: Zmiešaná nálada na akciových trhoch

Akciové indexy v Európe zaznamenali pokles, pričom akciové indexy v USA sa obchodovali zmiešane. Výnosy na dlhopisoch v USA zaznamenali pokles, pričom výnosy na dlhopisoch v Európe zaznamenali nárast. Na komoditných trhoch sa dnes darilo medi, pričom ceny ropy a drahých kovov zaznamenali pokles. Na forexovom trhu dnes zaznamenal najvýraznejší pokles novozélandský dolár, pričom najviac sa darilo nórskej korune.

Nálada na trhoch je dnes pomerne zmiešaná. Na jednej strane trhy pozitívne prekvapili lepšie dáta z trhu práce z USA, keďže počet nových žiadostí o podporu bol na úrovni 0,963 milióna, pričom sa očakávala úroveň 1,19 milióna. Taktiež niektoré tvrdo zasiahnuté štáty v USA, ako sú Texas a Kalifornia hlásili pokles počtu nových prípadov. Na druhej strane však investori očakávali, že americká vláda sa dohodne na dodatočných fiškálnych stimuloch začiatkom augusta, k čomu zatiaľ nedošlo, čo vedie ku zhoršeniu nálady na trhoch.

Veľmi zaujímavé ale je to, že síce akciové indexy v USA sa obchodujú v blízkosti historických maxím, rally na trhoch bola do značnej miery ťahaná technologickými akciami, pričom ostatné odvetvia do značnej miery zaostávajú.

Americký akciový index US500 sa obchoduje v blízkosti historicky najvyšších úrovní. V prípade, ak bude na trhoch prevládať pozitívna nálada, akciový index sa môže dostať do nezmapovaných vôd. Zdroj: xStation5