Zisky koruny nemusely říct poslední slovo

Česká měna má za sebou etapu posílení na úrovně z doby před první vlnou tržní paniky spojené s koronavirem. Poté jsme se sice dočkali konsolidace na o něco slabších úrovních, i tak by ale nemuselo být všem korunovým ziskům konec. Tento scénář má však určité podmínky a samozřejmě i rizika.

Koruna má podle nás, a to i přes oslabení ze závěru minulého týdne, stále nakročeno k posílení. Máme sice za sebou várku nepěkných makro dat, avšak ta by se měla v dalších měsících spíše zlepšovat, nikoli zhoršovat, byť například dle ČNB o poznání pomalejším tempem. Centrální banka ve své poslední prognóze vidí letošní pokles ekonomiky na -8,2 %, nikoli na -8 %, jak bylo představeno v květnovém výhledu. V roce 2021 by pak měla být obnova pomalejší, a to na +3,5 % oproti předchozím +4 %.

Vše samozřejmě bude záležet na tom, zda se (ne)dočkáme černého scénáře v podobě výrazně rostoucího počtu nakažených koronavirem, který by si vyžádal další restriktivní opatření spojená se zpomalením otevírání nejen české, ale především evropské ekonomiky. V tomto případě to alespoň prozatím vypadá, že Evropa má oproti Spojeným státům mnohem lepší výchozí pozici, což bude výhoda nejen pro euro, ale také pro korunu. Víra v obnovu by pak mohla podpořit i české exportéry zvažující zajištění kurzového rizika. Jejich podíl v posledních měsících klesal - dle dat ČNB se ke konci června podíl zajištěných vývozců v horizontu 12 měsíců dostal pod 40 %. Pokud by se ale situace obrátila, například právě díky naději na rychlou evropskou obnovu táhnoucí domácí vývoz, koruna by se mohla dočkat dodatečné podpory.

Dalším faktorem je politika centrální banky. ČNB dala poměrně jasně najevo, že nízké sazby tu s námi budou dlouho (reflektováno zejména na krátkém konci výnosové křivky) - dle nové prognózy minimálně do poloviny příštího roku. Vůči tomuto načasování jsme však během tiskové konference centrální banky vycítili ze strany guvernéra Rusnoka jistou opatrnost. Na druhou stranu, z hlediska pohledu na kurz je tento scénář lepší než další snižování, a především zavádění nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Ty sice zůstávají v záloze, ale vzhledem k tomu, že hrozba deflace není aktuální, na jejich zavedení by nemělo dojít. A právě to je pro korunu jedním z klíčových faktorů.

Vliv globální tržní nálady jen tak nezmizí

Záležet samozřejmě bude i na globálním tržním sentimentu, který českou měnu v posledních týdnech silně ovlivňoval, především z titulu stálé přítomnosti spekulativního kapitálu. V tomto případě platí v podstatě to samé jako u výše zmíněných dat. Nedojde-li na další ekonomické zmrazení vinou koronaviru, měnová a fiskální podpora by měla udržet relativně pozitivní náladu, byť v posledních dnech vidíme u některých rizikovějších měn určité zhoršení ve srovnání například s dobou před jedním měsícem (vliv především regionálních faktorů).

To vše celkově nahrává silnější koruně, která by se podle nás mohla ve zbytku roku podívat zpět směrem k hranici 26,00 za euro (ČNB je méně optimistická, když pracuje s průměrným kurzem za třetí a čtvrté čtvrtletí na 26,70 za euro). Rizika tu však stále jsou, a to nejen ve spojení s koronavirem, ale také s geopolitickým děním, kde hraje roli zejména americko-čínský spor. Zapomínat samozřejmě nesmíme ani na případný přenesený vliv na tržní náladu ve spojení s americkými prezidentskými volbami a brexitem.

Silné euro, nebo "jen" slabý dolar?

Důležitý bude také vliv eura. Společná evropská měna má v tuto chvíli, i přes korekci posledních dní, oproti dolaru, vzhledem ke korelaci páru EURUSD a EURCZK uvažujeme právě tento pár, stále o něco navrch. Nahrává jí nejistota ohledně výhledu americké ekonomiky, kde klademe důraz zejména na trh práce spojený s výpadkem podpory v nezaměstnanosti - i přes nedávné exekutivní příkazy Donalda Trumpa. Stále totiž existuje zhruba 31 milionů Američanů, kteří se potýkají s výpadkem týdenní podpory 600 dolarů, která bude sice díky zmiňovaným příkazům nahrazena 400 dolary, avšak než se peníze k domácnostem dostanou, potrvá to dle odhadů až dva týdny. Klíčová tak podle nás budou srpnová čísla z amerického trhu práce, která by mohla ta předešlá - nad očekávání lepší - předčit v negativním slova smyslu, což by nutně mělo vliv na dolar.

Svou roli u americké měny proti evropské pak hrají i tržní sazby. U nich je stále ve hře možná situace, kdy se americká výnosová křivka posune po celé své délce pod hranici jednoho procenta. Vývoj v aktuálním týdnu však zatím naznačuje opak. Očekávání ohledně intenzivní emise amerických vládních a firemních dluhopisů včera například pomohlo výnosu desetiletého bondu k vůbec nejvyššímu posunu vzhůru od června (klíčovou roli u tohoto dluhopisu má dnešní aukce v objemu 38 miliard dolarů). Instrument o třicetiletém tenoru se pak přehoupl nad úroveň 1,32 %. Tento posun evidentně sebral vítr z plachet některým rizikovým aktivům, jako jsme například viděli u amerických akcií. Rostly i výnosy amerických dluhopisů očištěné o inflaci. O jejich vlivu lze hovořit zejména ve spojení se zlatem. V obou případech jde každopádně o pozitivní faktory pro dolar, které by mohly korunu v příštích dnech přeneseně spíše jen mírně oslabit.

Debatujeme-li o vývoji eura proti dolaru, a nadto pomyslný vliv na další měny, na dolarové straně působí i očekávaná revize strategie americké měnové politiky, v jejímž případě se spekuluje o změně z cílování inflace na cílování cenové hladiny. To by americké centrální bance dovolilo tempo růstu cen výrazně nadstřelit, a tak jej držet zřejmě i po delší dobu. To by znamenalo pokles reálných sazeb, a tedy i reakci dolaru ve formě dalšího oslabení. Patrně by klesla i volatilita a kreditní spready. Naopak podpory by se mohly dočkat - vzhledem k nutnosti silně a dlouhodobě akomodativní měnové politiky snažící se o dosažení vyššího tempa růstu cen - akcie. Strach z nadměrně vysoké inflace, kterou by Fed v černém scénáři nakonec neukočíroval, by zase podpořil drahé kovy, především zlato.

Stalo se a čeká nás

Zaměříme-li na včerejší den, euro profitovalo z výsledku německého ZEW indexu. Šlo především o segment očekávání finančního trhu, který svým nárůstem nad hranici 70 bodů posunul společnou evropskou měnu k úrovni 1,1800 dolaru za euro. V závěru dne však společná měna velkou část zisků odevzdala právě z důvodu zmiňovaných rostoucích amerických tržních sazeb.

Z dlouhodobého hlediska bude klíčové, abychom se nedočkali opětovného zmrazení evropské ekonomiky poškozujícího výhled obnovy, vinou čehož by se euro v podstatě dostalo do aktuální situace dolaru. Z krátkodobých rizik je pak možné zmínit dozvuky strategie sell-on-rally, v jejímž případě ale předpokládáme, že první vlnu máme již za sebou. Pečlivě budeme samozřejmě sledovat i vývoj americké výnosové křivky. I přesto, že teď pozorujeme posun vzhůru, což nahrává dolaru proti euru, nemělo by se podle nás jednat o dlouhodobý jev působící jako spouštěč nové rally zelených bankovek, zejména na krátkém konci, který je pro devizové trhy stěžejní.

Ve zbytku týdne by do kurzu české měny mohla promluvit i domácí data jako například inflace za červenec. V tomto případě však stále platí, že hodnoty nad horní hranicí tolerančního pásma, resp. kolem něj, nedělají ČNB vrásky na čele. O to větší pozornost si zaslouží páteční zveřejnění zápisu ze srpnového zasedání bankovní rady. Zde budeme sledovat bližší detaily scénáře, kdy by centrální banka sáhla na další akomodaci měnové politiky. Zmínky o tom by mohly korunu znervóznit, stále ale platí, že aktuální situace další měnové uvolnění nevyžaduje, a proto, jestliže nedojde na citelné zhoršení ekonomické kondice a dalšího výhledu, by ve výsledku měly převážit pozitivní proměnné podle nás stále nahrávající silnějšímu kurzu

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1735 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,77 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1731 do 1,1836 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,18 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,06 až 26,23 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,05 až 22,33 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.