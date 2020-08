Jen proto, aby Tesla vypadala levně?

Nikola existuje jen proto, aby akcie Tesly vypadaly levně. Takto se o elektromobilce Nikola vyjádřil valuační guru Aswath Damodaran. Jinak řečeno, akcionáři Tesly podle něj mají nyní kam ukázat prstem, když by tvrdili, že Tesla není předražená. O obou společnostech jsem tu v posledních týdnech psal, včetně mého pohledu na jejich valuaci. Nedá mi to ale a učiním tak opět, protože pan Damodaran se totiž z určitého pohledu mýlí.



Poznámka první: 50 milionů aut ročně?





Diskuse o tom, zda jsou firmy jako Tesla předražené, či nikoliv, jsou nekonečné a nějakého objektivního závěru se nemůžeme dobrat. Já jsem se tu pokoušel ukazovat, co jejich kapitalizace implikuje ohledně budoucích tržeb a toku hotovosti. Dnes bychom se na věc mohli podívat z trochu jiné perspektivy (která je ale v konečném důsledku o jednom a tom samém).Řada technologických firem a jejich investorů považuje za klíčový počet uživatelů k nim tíhnoucích. K tomuto ukazateli se pak vztahují i různé pokusy o valuaci, a to zejména v případech, že firma negeneruje žádné zisky , či dokonce tržby . Použijme tuto logiku v následující formě: U VW nyní na jedno prodané auto podle mých kalkulací připadá asi 7,8 tisíc dolarů kapitalizace této firmy . U Fordu je to asi 5,2 tisíce, u GM v podstatě to samé. U BMW a Daimleru je to ale znatelně více – 16 a 17 tisíc dolarů Pokud by byly relevantním vodítkem americké automobilky , tak Tesla by nyní podle své kapitalizace vyráběla více než 50 milionů aut ročně. Tedy asi pětkrát více, než současná největší automobilka na světě, VW. Nikola asi 3 miliony vozů, takže by byla na úrovni firem jako Suzuki, či Kia.Jde samozřejmě o rámcovou úvahu s řadou zjednodušení. Z technického hlediska bychom k prodeji vozů měli vztahovat celou hodnotu společnosti, a ne jen kapitalizaci. Z faktického hlediska se bavíme o tom, kolik by Tesla a Nikola měly prodávat v době, kdy to budou usazenější firmy (pokud to stále budou hlavně automobilky ). A slabin je tu více. Snad to ale i tak vedle mých dřívějších kalkulací a demonstrací pomůže ukázat rozměry úspěchu, jaký nyní velmi zhruba implikují současné kapitalizace obchodovaných elektrofirem.V padesátých letech minulého století byly tři ze čtyř ve světě prodaných aut USA . Do deseti let tento podíl klesl na cca 40 % kvůli nástupu automobilek v řadě jiných zemí, včetně Japonska a Německa . Můžeme samozřejmě tvrdit, že období po druhé světové válce není vhodné k posuzování toho, jak se mění podíly na trhu. Nicméně následující graf ukazuje, že geografické tříštění automobilového trhu je dlouhodobé: Tesla akcie" src="/Fotobank/7573513d-6cac-4bcb-87b5-9156d539af7f?width=500&height=535&action=Resize&position=Center" />Zdroj: Bureau of Transportation Statistics. 23 May 2017. Retrieved 6 April 2019 Ono geografické tříštění není to samé, jako firemní dynamika. Ale není pochyb o tom, že automobilový trh je globálně vysoce konkurenční, vysoce regulovaný, bez dominance a nejde o místo, kdy by byly realizovány nějaké výjimečné návratnosti kapitálu (vyjma specialit, jakou je třeba Ferrari). Naopak se tu tak nějak soustavně doufá v nějakou konsolidaci. V souvislosti s Nikolou, Teslou a dalšími elektromobilkami* nejde tedy jen o to, jakou budoucnost má elektromobilita obecně, ale i o to, kolik firem se na tento trh bude tlačit (včetně tradičních automobilek ). Podle mne hodně. A s tím souvisí to, co jsem psal v úvodu:Podle pana Damodarana Nikola existuje jen proto, aby Tesla vypadala levně. Logiku tohoto bonmotu není těžké pochopit. Ale zrovna tak není těžké pochopit, že čím více firem v odvětví, tím větší konkurenční tlak, tlak na investice , celkové výdaje, pokles cen... A z tohoto pohledu vysílá existence Nikoly úplně opačný signál.Nyní bychom mohli rozebírat jaká je konkurenční výhoda Tesly . Třeba jak moc její software a baterie budují neproniknutelnou zeď konkurenci, či jak tuto zeď třeba nahlodává dílenské zpracování a spolehlivost Modelů a to, že tradiční automobilky zase mají více zkušeností v této oblasti. Případné závěry a hodnocení nechám na čtenářovi. Já to celé sleduji jako jeden z nejzajímavějších ekonomicko-korporátních příběhů naší doby a nekazím si jej tím, že se snažím přesně uhodnout, jak to vše skončí. A mimochodem, tento příběh jsme se již jednou pokoušeli napsat (a ještě bych se tomu zde rád věnoval):Zdroj: InvestorAmnesia

* Čtenáři asi zaznamenali, že na trh se chystá další elektromobilka Lordstown Motors Co., a to skrz fůzi s vozítkem DiamondPeak. Podobné plány prý má Fisker, který chce zfůzovat se Spartan Energy Acquisition.