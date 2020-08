Co je potřeba vědět o investování do mincí

Zatímco ceny drahých kovů v čase výrazně kolísají, pamětní mince si svou hodnotu zachovávají a postupně se zhodnocují. To ale není to jediné, co byste měli o investování do mincí vědět. Úvod do tohoto oboru nabídl na lednovém Investičním fóru numismatik Petr Stibůrek ze společnosti TrustWorthy Investment CZ.

