O2 CR představilo výsledky bez překvapení

konsensem. Tržby dosáhly 9,76 (+0,1 % r/r) vs. oček. 9,7 mld. Kč . Trendy byly dle očekávání, tedy pokles

v prodejích hardwaru, především v mobilní divizi, a roamingu, které byly nahrazovány růstem ve spotřebě

hlavně datových služeb. Nás překvapily pouze vyšší tržby v rámci fixního hardwaru 227 (+56,3 % r/r) vs.

oček. 115 mil. Kč , což bylo nahrazeno nižšími prodeji hardwaru na Slovensku (239 či -33,3 % r/r vs. oček.

330 mil. Kč ). Lehce vyšší úspory na nákladech pak znamenaly EBITDA ve výši 3,23 (+1,6 % r/r) vs. oček.

3,14 mld. Kč a tím i vyšší EBITDA marži 33,2 vs. oček. 32,7 %. Čistý zisk dosáhl 1,4 (+2,9 % r/r) vs. oček.

Výsledky celkově nepřinesly výraznější překvapení. Nastíněné trendy z konce prvního kvartálu (snížený roaming a nižší tržby z prodeje hardwaru v mobilním segmentu) se promítly i do 2Q jakožto důsledek vlivu pandemie Covid-19. Z našeho pohledu se společnosti podařilo zaznamenat dobrá čísla, která potvrzují náš pohled, že O2 CR prošlo nelehkým obdobím velmi dobře. Nicméně neočekáváme, že by se solidní čísla výrazněji promítla do dnešního obchodování vzhledem k tomu, že investoři vyčkávají na vyjasnění situace kolem připravované aukce nových kmitočtů, která může výrazněji změnit tržní prostředí v ČR.