Tik Tok musí v USA skončit do 45 dní

Akciové trhy ve Spojených státech pokračovaly v růstu, když investoři stále doufají v brzkou dohodu v rámci diskutovaného fiskálního balíčku. Pozitivní zprávy přinesla i data ohledně počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. O tu si v USA požádalo 1,2 milionu lidí, což bylo níže oproti očekávným 1,4 milionu.

Mimo to se ke svému konci blíží americká výsledková sezóna, když v současnosti z indexu S&P 500 zveřejnilo své výsledky 424 firem. V 82% případech byly reportované zisky nad odhady, které překonaly přibližně o 23%. Celkově tak lze výsledkovou sezónu těsně před jejím závěrem hodnotit pozitivně, byť zisky firem klesly o 32% (před jejím začátkem byl odhadovaný pokles zisků přes 40%).

V rámci korporátních zpráv se včera objevila informace, že by Microsoft (+1,6%) mohl nakonec koupit celý globální business Tik Toku a ne jen jeho americkou část. Tyto informace jsou však prozatím na úrovni spekulací, když poslední oficiální prohlášení od Microsoftu mluví pouze o pokračujících jednání o převzetí americké části Tik Toku. Tik Tok bude dle Trumpa v USA zakázaný do 45 dní a spolu s ním i další aplikace WeChat.

Výsledky včera zveřejnil ViacomCBS (+3,4%), který překonal očekávání jak na úrovni tržeb a zisku, tak i v počtu předplatitelů. Tržby kvůli prudkému poklesu v příjmech z reklamy (od dubna se zde situace údajně zlepšuje) ve druhém čtvrtletí klesly o 12%, nicméně byly nad očekávání i díky vyšší poptávce po streamingu. Firma oznámila, že by do rychle rostoucího trhu se streamem chtěla zasáhnout více, a proto by v budoucnu ráda spustila „velkou superprémiovou platformu“, kterou pro své vlastní podnikání označila za „game–changer“.

Dnes budou ve Spojených státech zveřejněna data ohledně nezaměstnanosti, u níž se očekává pokles na 10,5% z červnových 11,1%.

Evropské trhy během včerejšího dne klesaly v čele s FTSE 100 kvůli firmě Glancore (-8,1%), která pro letošní rok zrušila výplatu dividendy a stáhla s sebou i ostatní energetické společnosti.