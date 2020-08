Vybrané body z konferenčního hovoru Komerční banky

Management KB řekl, že svůj vysoký přebytek kapitálu vyplatí, jakmile to bude možné. Neočekává ale vyplacení dividendy v letošním roce, když ČNB následuje doporučení ECB. Základní rizikové náklady proto v první polovině roku byly jen na úrovni 13 bazických bodů a nejvíce byly navázány na relativně malý počet firemních expozic.

Ve druhé polovině roku banka očekává růst rizikových nákladů ke 40 – 50 bb. Čistý úrokový výnos ve druhém čtvrtletí zaznamenal viditelný pokles zejména kvůli prudkému snížení krátkodobých úrokových sazeb a úpravě čistých současných hodnot ve spojení s moratoriem (dopad -160 mil. Kč). Oživení čistého úrokového výnosu je očekáváno v následujících čtvrtletích zejména kvůli očekávanému zvýšení dlouhodobých úrokových sazeb a pozitivnímu vývoji úvěrových spreadů (nové objemy).

KB mírně zvedla svůj výhled na růst úvěrového portfolia pro letošní rok (v současnosti tedy očekává růst ve středních jednotkách procent) pravděpodobně kvůli silnému vývoji retailu ve druhém čtvrtletí. Poměr nákladů a výnosů by se měl postupně snižovat na 50% ke konci roku ze současných 52,7% v 1H20.

Základní rizikové náklady budou pravděpodobně pokračovat v růstu i ve druhé polovině roku, ale nemusely by nutně dosáhnout až na očekávanou horní hranici 70 bb. Kapitalizace banky stále zůstává solidní a je jednou z nejsilnějších v rámci regionu Střední a Východní Evropy. Současný přebytek kapitálu je už teď výrazný a mohl by ve druhé polovině roku dále růst. To by mělo potenciálně podpořit jednu nebo více značných výplat dividend v roce 2021, případně později.

Thomas Unger, analytik České spořitelny