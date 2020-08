Denné zhrnutie: US500 sa blíži k historickým maximám

Akciové indexy v Európe a v USA sa dnes obchodujú v zelených číslach, pričom výnosy na amerických dlhopisoch dnes zaznamenali nárast. Výrazný pokles zaznamenali výnosy na brazílskych dlhopisoch a to až o takmer 40 bázických bodov. Na komoditných trhoch sa dnes darilo rope, pričom drahé kovy zaznamenali pokles. Priemyselné kovy sa obchodovali zmiešane. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo švédskej korune a americkému doláru, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal švajčiarsky frank.

Nálada na trhoch sa dnes zlepšila, keďže biely dom skúma, či americký prezident Donald Trump môže samostatne rozšíriť dávky v nezamestnanosti. V prípade, ak by americká legislatíva povoľovala konať prezidentovi v tejto veci samostatne, Trump by pravdepodobne pristúpil k rozšíreniu dávok v nezamestnanosti, čo by podporilo spotrebu. Taktiež by si tým do značnej miery zabezpečil predvolebné preferencie.

Z makroekonomického kalendára boli zverejnené HDP dáta z Japonska za Q1, ktoré poukázali na to, že japonská ekonomika zaznamenala 0,6% medzikvartálny pokles HDP, čo však bolo v súlade s očakávaniami.

Výrobný PMI index z kontinentálnej Číny za júl prekonal očakávania (51,3 bodov) a skončil na úrovni 52,8 bodov. Výrobný PMI index z eurozóny za júl taktiež prekonal očakávania (51,1 bodov) a skončil na úrovni 51,8 bodov. Výrobný PMI index z USA za júl nezaostával a taktiež prekonal očakávania (53,6 bodov) a skončil na úrovni 54,2 bodov.

Lepšie PMI dáta dnes podporili sentiment na trhoch, čo sa prejavilo aj na raste akciových indexoch.

Americký akciový index US500 sa vymanil z konsolidačného pásma a pokračuje k psychologickej hranici 3300 bodov. V prípade, pozitívnej nálady na trhoch, môže index testovať historické maximá okolo úrovne 3400 bodov. Zdroj: xStation5