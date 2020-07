Crypto newsletter: Býci se vrací - Bitcoin překonal $11,000

Shrnutí:

Cena Bitcoinu dosáhla v tomto týdnu na letošní maxima na úrovni 11 354 dolarů . Jeho korelační koeficient se zlatem se v současnosti dle Cryptocompare nachází na úrovni 0,66. Růst korelace přišel po proražení úrovně 1900 dolarů na zlatě v minulém týdnu, které instrument poslalo na historické rekordy. Naposledy mělo zlato podobnou korelaci s Bitcoinem na konci roku 2018. To bylo poté, co v listopadu 2018 utrpěl Bitcoin 50 % ztráty (na vrcholu války s Bitcoin cash ). Zdá se ale, že se více jednalo o náhodu než o vztah, na kterém by se dalo stavět. Současná korelace však může posílit pozici Bitcoinu jako antiinflačního aktiva, které posiluje v reakci na příliv likvidity z centrálních bank a množství fiskálních stimulů v reakci na postup pandemie COVID-19