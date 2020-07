Možný odklad amerických voleb

Včerejší obchodování na zaoceánských trzích bylo smíšené, když vyšla data ohledně amerického HDP, které mezičtvrtletně kleslo o 33% (jde o anualizovaná data). Včerejší data ohledně nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti skončily velmi mírně nad odhady, nicméně stále si o podporu zažádalo na 1,4 milionu lidí. Poté sám Trump mírně znervóznil trhy, když se zmínil o tom, že by se datum prezidentských voleb ve Spojených státech mohlo posunout kvůli současné situaci. Volby by se měly (původně podle plánu) konat v listopadu a pro trhy to bude jedna z klíčových událostí letošního roku, takže určitá nervozita z těchto informací je na místě.

Celkově i situace ohledně koronaviru nepřináší nejlepší zprávy, když v Číně byl včerejší nárůst nejvyšší od 5. března a situace se mírně zhoršuje i v některých dalších státech.

Dnes jsou ve Spojených státech očekávány výsledky ropných gigantů – Exxon Mobil (-4,9%) a Chevron (-4,2%). Očekává se, že obě společnosti zakončí druhé čtvrtletí ve ztrátě kvůli nižším cenám ropy a pozornost bude upřena zejména na budoucí výhled, které by firmy již mohly poskytnout.