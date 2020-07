Summary: Wizz Air v obnově letů přeletěl konkurenci

Maďarské nízkonákladové aerolinky Wizz Air zaknihovaly v 1Q finančního roku čistou ztrátu ve výši 110 mil. EUR, což je o trochu lepší než -120 mil. EUR, které očekával trh. Spotřeba hotovosti se pohybovala jen kolem 20 mil. EUR/týden - výborný výsledek odpovídající plánům managementu. Celková hotovost je nyní na 1,6 mld. EUR a společnosti dává necelé dva roky provozu i s nulovou poptávkou.

Co do obnovy letů má Wizz Air před konkurencí slušný náskok. V červenci měl ve vzduchu více než 70 % celé své letové kapacity, zatímco například Ryanair se chce na toto procento dostat někdy v září. Stejně jako u něj, tak i tady ale upozorňujeme, že mnohé z těchto prvních letenek budou jen kupony za již zrušené lety (tzn., žádný nový přísun hotovosti), zatímco společnost již bude muset platit palivo a personál (tzn. vyšší náklady). Prvotní efekt obnovy letů tedy může být pro bilanci společnosti vlastně negativní, což by se však během kvartálu mělo srovnat.

Akcie reagují 4% růstem.