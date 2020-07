Americký Fed dnes sazby nezmění (Ranní zpráva z finančního trhu)

Jelikož kalendář makroekonomických dat toho dnes moc nenabídne, bude nesledovanější událostí zasedání amerického Fedu. To však také nejspíše nepřekvapí a sazby s největší pravděpodobností zůstanou beze změny. My jsme včera vydali aktualizované Ekonomické výhledy, které jsou k dispozici zde https://bit.ly/KBkvartalni20Q3. V těch mimo jiné píšeme, že česká ekonomika podle nás za celý letošní rok poklesne o 5 %. Oproti minulé prognóze jsme tak mírně optimističtější, a to především díky pozitivnímu vývoji v průběhu druhého čtvrtletí.

Fed ponechá úrokové sazby beze změny

Růst spotřebitelské důvěry ve Francii vlivem obnoveného šíření koronaviru přibrzdí. Pro červenec očekáváme meziměsíční nárůst jen o jeden bod na 98 b. Důvěra francouzských spotřebitelů vzrostla výrazněji v červnu a částečně tak kompenzovala pokles z předchozích měsíců. K tomu přispělo i oživení ve spotřebitelském sektoru, které bylo ve srovnání s výrobním sektorem o poznání výraznější. Francouzský spotřebitelský sektor byl stejně jako ve většině ostatních evropských zemí podpořen expanzivní fiskální politikou, která zabránila výraznému propadu příjmů domácností. Ve srovnání s předkrizovým obdobím jsou však nejen francouzští spotřebitelé i nadále pesimističtí. To zřejmě souvisí s obavami ze zvyšující se nezaměstnanosti, k čemuž může dojít i v důsledku ukončení vládních programů na podporu zaměstnanosti.

Zvyšování nezaměstnanosti v evropské ekonomice bude však pravděpodobně pokračovat i přes prodloužení zmíněných vládních programů. Tento trend by měla potvrdit i dnešní čísla z Maďarska, kde se očekává nárůst míry nezaměstnanosti z květnových 4,1 % na 4,7 % v červnu. Lze předpokládat, že k rušení pracovních míst bude v následujících měsících docházet především v průmyslových odvětvích, které stále postrádají poptávku a jejich produkce tak i nadále zaostává za předkrizovými stavy.

Americký Fed dnes ponechá sazby beze změny. Výrazné uvolnění měnové politiky již doručil v minulých měsících a nyní tak vyčkává na další vývoj ekonomiky. K mírnému oživení amerického hospodářství již dochází, rizikem je však i nadále vývoj koronavirové pandemie, když přírůstky nově nakažených v USA stále lámou rekordy.

Fundamentální důvody pro pohyb jedním, či druhým směrem by koruna dnes mít neměla a zřejmě tak setrvá v rozmezí 26,20 až 26,30 CZK/EUR. Ve večerních hodinách by obchodování na euro dolaru mohla ovlivnit i tisková konference J. Powella, která je naplánovaná na půl osmou našeho času. K úpravě sazeb sice asi nedojde, uvidíme však, jakou argumentaci Fed použije ohledně dalších kroků měnové politiky (v rámci tzv. forward guidance).

Koruna mírně korigovala předchozí zisky

Česká koruna včera mírně oslabila, když se k euru v závěru dne obchodovala kolem 26,25 CZK/EUR a k dolaru zhruba za 22,35 CZK/USD. Důvodem bylo především mírné oslabení eura k dolaru, které vedlo i k oslabení zbylých měn středoevropského regionu, tedy maďarského forintu a polského zlotého.

V americké ekonomice byly zveřejněny indikátory ekonomického sentimentu, a to jak ze spotřebitelského, tak i z podnikatelského sektoru. Zatímco prvně jmenovaný překvapil v negativním slova smyslu, druhý naopak v tom pozitivním. Červencová spotřebitelská důvěra poklesla na 92,6 b. z předchozích 98,3 b. Trh sice s poklesem počítal, avšak v menším rozsahu. V rámci jednotlivých složek americké spotřebitelské důvěry se ve srovnání s předchozím měsícem zlepšilo hodnocení aktuální situace. K výraznému zhoršení však naopak došlo v případě očekávání dalšího hospodářského vývoje. Po předchozím nárůstu tak v USA postupně dochází k chladnutí spotřebitelského optimismu, zejména v souvislosti s obnovenou dynamikou šíření nákazy virem covid-19. V podnikatelském sektoru důvěra prozatím pokračuje v růstu, jak včera ukázal index richmondského Fedu.