Akcie cestou do poloviny hektického výsledkového týdne klesají

Hlavní indexy na Wall Street zahájily poklesem a výrazněji do záporu klouzaly během dne i evropské akcie. Na trhy dorazila nejednoznačná várka firemních hospodářských výsledků. Zklamat mohly výsledky od McDonald´s, 3M a Harley Davidson, naopak akcie Pfizeru se na konto vyššího očekávaného zisku vydaly nahoru.

Další zklamání ovšem připravila červencová data o americké spotřebitelské důvěře od instituce Conference Board. Hodnocení současné situace se sice zvedlo, horší jsou ale očekávání, na kterých se mohla podepsat horší epidemiologická situace v největší světové ekonomice. Kongres mezitím začal projednávat nový balíček ekonomických stimulů, který by rozšířil dávky nezaměstnanosti nejzasaženějším pracovníkům.

Optimismus vyprchal na evropských akciích, index blue-chips v eurozóně Euro Stoxx ztrácel odpoledne zhruba 0,4 %, podobně jako německý DAX . Britský FTSE 100 si to ale vyšlapoval nahoru.

Americký Fed zveřejní výsledek dvoudenního měnového zasedání až zítra večer. Už dnes ale oznámil, že prodlužuje většinu programů nouzového úvěrování až do konce roku. Dosud měly tyto programy platit do konce září. Dolar na to ale nereagoval.

Euro dnes k americké měně zastavilo svůj postup a měnový pár se vrátil k hodnotě 1,1737 EURUSD. K euru oslabuje i česká koruna, naposledy na 26,243 za euro. K dolaru je ještě slabší, kurs se pohyboval kolem 22,338 za dolar. Včera byla přitom česká měna k dolaru nejsilnější od září 2018 a obchodování ten den končila kolem 22,25 Kč za dolar.

Nedaří se zlatu, které osciluje mezi zisky a ztrátami po další silné rally, ve které se futures dokázaly otřít o rekordních 2000 USD za unci. Dluhopisy rostou, americké desetileté výnosy jsou nižší o 5 bazických bodů, zhruba stejně klesají německé papíry se stejnou splatností.