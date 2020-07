Huawei podalo žádost o soubor blockchainových patentů

Nejedná se pak vůbec o první takový krok společnosti, kdy se Huawei již v minulosti povedlo patentovat hned několik relevantních technologií, které se zaměřovali například na na blockchainu založené způsoby vyrovnání transakcí či archivaci dat s využitím právě taktéž blockchainové technologie.

O novince informovala čínská korporátní databáze Tianyancha, která zmínila, že Huawei Technologies podaly žádost ne jen o jeden patent, ale rovnou o celý soubor, který pokrývá různé metody a zařízení ukládání dat s využitím blockchainové technologie. Zajímavostí je, že tato novinka navazuje např. na nedávné oznámení spolupráce společnosti s krajem Nanshan v oblasti Šen-čenu. Společně pak chtějí podpořit právě adopci blockchainu, big data, umělé inteligence a 5G technologie v celé oblasti.

Vynikající postavení v Číně

To ale rozhodně není ze zajímavých partnerství společnosti Huawei všechno. Nedávno totiž její představitelé podepsaly dohodu o strategické kooperaci s People's Bank of China (PBoC), jejíž detaily nejsou zatím veřejně známé. Ví se však, že právě v oblasti Šen-čenu PBoC v současnosti testuje svůj pilotní plán státní digitální měny. Oznámení spolupráce s Huawei pak přišlo nedlouho potom, co testing digitální měny započal.