Mají medvědi na Tesle ještě nějaké pádné argumenty?

Výsledky Tesly za druhé čtvrtletí „zářily“. Firma na volném toku hotovosti vydělala 400 milionů dolarů, její tržby jen mírně klesly v době, kdy jiné automobilky trpěly pod tlakem pandemie. Píše to FTAlphaville, který se k Tesle staví dlouhodobě skepticky a i nyní se ptá, zda tato čísla skutečně potvrdila, že se skeptici mýlí.



FTAlphaville poukazuje na to, že Tesla těží ze systému prodeje regulačních kreditů. K tomu se zaměřuje na komentář k výsledkům od Morgan Stanley, ve kterém analytik Adam Jonas tvrdí: Po posledních výsledcích by se medvědi museli hodně snažit, aby vytvořili nějaký přesvědčivý negativní příběh. Analytik dodává, že „jeden by mohl poukázat na neudržitelné snížení fixních nákladů související se mzdovými náklady“. Skeptici by také mohli poukazovat na nižší průměrné prodejní ceny či třeba na nižší prodeje mimo Čínu. Podle Jonase jde o věci, kterým je dobré věnovat pozornost, ale „výrazně neovlivňují kvalitu výsledků“.

FTAlphaville dodává, že o tato témata by skutečně bylo dobré se zajímat, ale „kdo by tak činil, když si cena akcie žije svým vlastním životem“. A podle FTAlphaville existuje ještě jedno významné a opomíjené téma, a tím jsou pohledávky Tesly. Na ně již před časem poukazoval David Einhorn z investiční společnosti Greenlight Capital, který tvrdil jednoduchou věc: Tesla generuje většinu hotovosti ve chvíli, kdy dodá vůz zákazníkovi. Takže doba mezi tím, kdy zaúčtuje své výnosy a kdy skutečně dorazí hotovost, by neměla být moc dlouhá. Jenže se zdá, že v praxi tomu tak není.

Tesla má soustavně pohledávky, které dosahují výše kolem 20 % tržeb. Ve druhém čtvrtletí letošního roku dokonce dosáhly 25 % tržeb, v předchozích čtvrtletích to bylo 21 % a 18 %. Pohledávky by se také měly hýbat stejným směrem jako tržby, ale ve druhém čtvrtletí tomu tak nebylo. „V účetnictví jde o klasický varovný signál, který ukazuje na agresivní přístup k vykazování tržeb. Pokud firma vysoké pohledávky přijatelně vysvětlí, nejde o problém,“ píše FTAlphaville. Tesla ale podle něj vysvětlení mnohokrát změnila. Jednou hovoří o tom, že příčinou je konec čtvrtletí spadající do víkendu, jindy vinila evropské banky z toho, že peníze pomalu převedly (což podle FTAlphaville nikdy nedávalo smysl).



V prvním čtvrtletí letošního roku se ale celá věc trochu osvětlila, protože se ukázalo, že možná více než 10 % pohledávek souvisí s jedním subjektem a s prodejem kreditů. Finanční ředitel firmy Zachary Kirkhorn minulý týden sdělil, že pohyb pohledávek z obchodního styku je ovlivněn zejména změnami prodejů vozů, změnami podmínek plateb a financování vozů, podmínek vypořádání plateb a typem platby a geografickým složením prodejů. V neposlední řadě pak hraje roli to, kolik aut je prodáno v posledních týdnech čtvrtletí. „Zhruba 40 % pohledávek je pak spojeno s platbou za regulační kredity a dotacemi elektromobilu,“ dodal ředitel.



FTAlphaville tak píše, že „záhada je vyřešena, méně než 30 % z 1,5 miliard dolarů pohledávek totiž souvisí s prodejem vozů. I tak je ale těchto 500 milionů dolarů představujících 8 % tržeb stále hodně hotovosti, která má teprve dorazit k firmě.“ Ohledně zbytku pohledávek nejsme o moc chytřejší a můžeme doufat, že zejména co se týče regulačních kreditů, dozvíme se více s dalšími čísly, uzavírá FTAlphaville.



Skepse, nebo neuvěřitelný úspěch?



Proti tradiční skepsi FTAlphaville stojí například Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management. Podle něj je to, co Tesla v posledním čtvrtletí dokázala, neuvěřitelné. Včetně toho, jak dokázala udržet výrobu v Kalifornii, kterou sužuje koronavirus. „Nejen to, že udrželi výrobu, ale také dokázali být ziskoví. Jde o fenomenální úspěch, který ukazuje, že firma je silná,“ tvrdí investor.



Investor pak čeká velký růst prodejů elektromobilů od Tesly i dalších v Číně. Pro Teslu pak továrna v Šanghaji znamená velkou přednost, protože v Číně dává dohromady dodavatele a zákazníky. Ale ani trh v USA není z hlediska prodejů Tesly zdaleka saturovaný.



Samotná Čína je podle Gerbera „mnohem chytřejší než Spojené státy“ a investor v rozhovoru pro Bloomberg dodal, že její vláda byla velmi trpělivá vůči Trumpově vládě. Gerber je pak podle svých slov velice optimistický ohledně možnosti, že se v USA změní prezident a ten nastaví s Čínou „mnohem, mnohem produktivnější vztahy“.

Zdroj: FTAlphaville