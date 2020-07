Americké akcie: Není snad tohle technologické déjà vu?

Ocenění některých akciových titulů ve Spojených státech je absurdní, to musejí uznat i ti největší burzovní býci. V některých ohledech na Wall Street září výstražné světlo dokonce mnohem silněji než před dvaceti lety.

V indexu S&P 500 je přes 35 firem, jejichž akcie se obchodují za více než 10násobek ročních tržeb. V březnu 2000, těsně před splasknutím technologické bubliny, to bylo jen 30 společností. Před 20 lety přitom po splasknutí bubliny následoval 75% propad indexu Nasdaq Composite.

Čísla, s nimiž v samotném závěru pracuje uvedený graf, jsou navíc ještě jen ze začátku pandemie nemoci covid-19, jež zásadně srazí zisky i tržby firem. Analytici oslovení agenturou Refinitiv očekávají za druhé čtvrtletí meziroční propad tržeb podniků o více než 11 %, index Nasdaq Composite je přitom na historickém maximu. Růst by tedy dále mělo i ocenění akcií.

"Je otázka, co se bude dít dále. Pokud by se ale zopakoval scénář z roku 2000, nezbývalo by než říci: 'A co jste čekali?'" píše bloger a známý hedgeový manažer Jesse Felder.