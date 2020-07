23. července: Tohle potřebujete vědět (nejen) o čtvrtečním obchodování na Wall Street

Americké akcie zakončily čtvrteční seanci v minusu. Přispěla k tomu zpráva z trhu práce USA a rovněž cenné papíry Applu, které se dostaly pod tlak kvůli informaci, že podnik čelí v zámoří vyšetřování kvůli možnému klamání spotřebitelů.

Index Dow ztratil 1,31 % na 26 652,33 bodu, širší index S&P 500 klesl o 1,23 % na 3 235,66 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 2,29 % na 10 461,42 bodu. Index volatility VIX stoupl o 7,24 % na 26,08 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 0,579 %.

O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 18. července nově 1,416 milionu lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je horší než před týdnem, kdy to bylo 1,307 milionu lidí (revidováno z 1,3 milionu), a horší, než čekali analytici (1,3 milionu). Počet pokračujících žádostí klesl na 16,197 milionu ze 17,304 milionu (revidováno z 17,338 milionu) v předchozím týdnu. Analytici očekávali pokles na 17,067 milionu.