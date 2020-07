Premiér Netanjahu představil hned dva nové ekonomické plány na podporu izraelského hospodářství

22.07.2020 / 14:25 | Aktualizováno: 22.07.2020 / 14:37

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Likud) v posledních dvou týdnech, kdy už není pochyb o nástupu druhé vlny onemocnění COVID-19 v zemi, představil veřejnosti rovnou dva nové ekonomické balíčky. Tímto krokem chce podpořit hospodářství země, jež je pandemií koronaviru a s ní spojenou přetrvávající ekonomickou nejistotou těžce zasaženo. Zatímco první z plánů obsahuje další kolo asistence pro firmy, podnikatele, živnostníky i nezaměstnané, druhý balíček uděluje paušální finanční asistenci všem izraelským domácnostem v závislosti na počtu dětí v rodině.

Dne 9. 7. představil premiér Netanjahu další balíček na podporu ekonomiky, jejíž nepříznivá situace se s nástupem druhé vlny pandemie znovu prohloubila. K tomuto kroku přistoupila vláda po vlně nespokojenosti ze stran izraelského obyvatelstva, především živnostníků a majitelů podniků, jejichž aktivity koronavirus zasáhl, a také po ostré kritice za zpoždění v implementaci a převodu finančních prostředků v rámci předchozích podpůrných balíčků.

Nový balíček v hodnotě 88 mld. NIS (616 mld. Kč, 6,3% izraelského HDP) se soustředí na poskytnutí ekonomických jistot nezaměstnaným, živnostníků a podnikům na období příštích 12 měsíců. Nárok na podporu v nezaměstnanosti, jež mnohým z více než 800 000 nezaměstnaných Izraelců měl vypršet již během srpna, byl nově rozšířen do konce července 2021, kdy podle odhadů Izraelské centrální banky by poprvé od počátku pandemie měla nezaměstnanost klesnout pod 10%. Živnostníci, jedna z nejvíce zasažených skupin obyvatelstva, obdrží dávky do výše 7500 NIS (52 500 Kč) každý měsíc, zaslání první z nich premiér přislíbil již v řádu několika dní od tohoto oznámení. Malé podniky obdrží příspěvek 6000 NIS (42 000 Kč) jednou za dva měsíce. Velkým podnikům se dostane podpory až do výše 500 000 NIS (3,5 mil. Kč), v závislosti na tom, do jaké míry byl podnik v důsledku krize poškozen.

Druhý z plánů na podporu ekonomiky ve výši 6 mld. NIS (42 mld. Kč) obsahuje paušální finanční asistenci, kterou obdrží všechny izraelské domácnosti bez ohledu na skutečnost, zda se momentálně nachází ve finanční nouzi způsobené koronavirem. Právě z tohoto důvodu se na premiéra Netanjahua snesla vlna kritiky ze strany jeho koaličních partnerů i úředníků ministerstva financí. Nesouhlas se slepým rozdáváním financí i odolnějším vrstvám obyvatelstva v době, kdy se ekonomika nachází v nejhlubší krizi od počátku vzniku státu, vyjádřil rovněž guvernér Izraelské centrální banky. Mnozí staví tuto snahu o „uplácení obyvatel“ do kontrastu s klesajícími preferencemi „Bibiho“ a zvyšující se nespokojeností populace s (ne)zvládáním této ekonomické krize pod jeho vedením. Podle průzkumu zveřejněného televizním kanálem Arutz 13 je s reakcí izraelské vlády na probíhající ekonomickou krizi spokojeno pouze 16 % obyvatel.

Pokud dojde ke schválení tohoto návrhu ze strany izraelské vlády, rodina s jedním dítětem si přijde na částku2000 NIS (14 000 Kč), rodina se dvěma dětmi na 2500 NIS (17 500 Kč) a rodina se třemi dětmi na 3000 NIS (21 000 Kč). Všichni ostatní občané Izraele starší 18ti let obdrží dávku ve výši 750 NIS (5 250 Kč). Netanjahu rovněž doporučil, aby si za tyto prostředky lidé nakoupili zboží domácí výroby.

Očekává se, že s implementací těchto nových balíčku vzroste schodek izraelského státního rozpočtu na rok 2020 na 13,5 % HDP (versus 2,9 % HDP v roce 2019) a veřejný dluh na 76 % HDP (versus 60 % HDP v roce 2019). Od počátku krize tak Izrael již oznámil vyčlenění prostředků na podporu hospodářství v celkové výši 194 mld. NIS (1 358 mld. Kč), tedy 14,3% HDP země.

Nela Brádleová, Obchodní specialistka, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu