Fond obnovy: Prostředky budou vázány použitím na konkrétní investiční kategorie, celý balík bude zaručen rozpočtem unie

. Ten tak bude muset být navýšen, přičemž jako možné zdroje jsou nejčastěji zmiňovány daně z nerecyklovaných plastů, digitální daně či zvýšení členských příspěvků . Celý dluh by měl být definitivně splacen do roku 2058. Konečná podoba dohody je kompromisem mezi několika původně protichůdnými záměry. Zatímco jižní státy prosazovaly objemnější grantovou složku, ty severní preferovaly více půjček . Západní státy pak chtěly pomoc navázat na dodržování evropských standardů právního státu , což si některé východní země, jmenovitě např. Polsko či Maďarsko, vykládaly jako nemístné vměšování. Do konečného dokumentu se tak nakonec dostala poněkud vágní formulace, která se k tomuto tématu nepřímo odkazuje.