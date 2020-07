Lídři EU se po 5 dnech dohodli - balík 750 mld. EUR bude rozdělen v poměru 390:360 mld. EUR

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Lídři EU dosáhli po 5 dnech jednání dohody (stačilo pár hodin a byl by to nejdelší summit v historii) ohledně balíku pro podporu ekonomik. V rámci 750 mld. EUR připadne méně na dary: namísto 500 mld. bude mít podobu grantu „jen“ 390, zbytek (360 mld. EUR ) bude mít podobu nízkoúročených půjček . Z hlediska struktury bude třetina alokovaná na projekty/opatřeni, které bojují s klimatickou změnou.Podle analýzy Euroactivu se v návrhu škrtalo ve vědě, zdravotnictví, digitálu, transformaci uhelných regionů. ČR by mohla získat z fondu obnovy a rozpočtu EU 35,7 mld. EUR půjčit si může dalších 15 mld. EUR