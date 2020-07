Rozbřesk: Víkendový krach jednání EU není překvapením, Merkelová a Macron mají trpělivosti dost

Krach jednání o záchranném fondu EU asi dnes pošle trhy dolů, je to však tak velké překvapení? Po pravdě ne. Návrh, který dostaly národní delegace na stůl je totiž v mnoha ohledech revoluční…za prvé, objem společně rozdělovaných prostředků se oproti minulé finanční perspektivě více než zdvojnásobil - celkový objem peněz v následujících sedmi letech má překonat včetně prostředků ve víceletém finančním rámci 2 biliony eur ( skoro 17% HDP). To už není jen “plácnutí do vody”, ale balík objemem srovnatelný nebo v jistých aspektech dokonce převyšující fiskální reakci Spojených států. A právě velikost fondu byla největším kamenem úrazu v průběhu víkendových jednání.

A nejde jen o objem. Evropská unie se poprvé chystá výrazně vystoupit mimo své tradiční výdajové politiky - zemědělská politika a podpora chudších regionů. Je to poprvé, co se připravuje společný “anti-cyklický” balík na podporu ekonomiky zotavující se z recese. Navíc se výměnou za společné peníze nebudou vyžadovat žádná domácí úspoprná opatření. Spořivější členské státy jsou tedy v celku přirozeně opatrnější a chtějí radši menší fond, který nebude rozdělovat “nevratné granty”, ale raději “vratné” půjčky. To by omezilo nárůst společného zadlužení - Komise by si totiž na nové výdaje sama půjčovala na trzích. Spořivé země by tajé rádi viděli jasněji definované podmínky, za kterých členské země mohou mimořádné prostředky dostat- ať už se jedná o strukturální reformy nebo dodržování základních práv EU.

Tím, že se debata o záchranném fondu navíc míchá s debatou o víceletém finančním rámci je střet zájmů ještě komplikovanější. Střední a východní Evropa včetně Česka si chce pohlídat, aby na “novém” rozdělování prostředků nebyly bity. Nechtějí tedy, aby na úkor COVID pomoci byly škrtány prostředky na tradiční politiky (zejména pomoc chudým regionům) a současně je jim trnem v oku rozdělování “nových prostředků” na základě před-covidovského výkonu ekonomiky.

Angela Merkelová a Emanual Macron jako hlavní advokáti “velkého záchranného balíku” (přirozeně podporovaného Itálií a Španělskem) si bezesporu uvědomovali, že jednání budou složitá a odpor na některých frontách silný. Víkend však ukázel, že mají zatím dost trpělivosti a nechtějí jít do “kompromisu” za každou cenu. Věří, že odpor menších členských států jednoduše časem poleví...

CZK a dluhopisy

Česká koruna pokračuje v líném letním obchodování a příliš nesleduje pohyby na globálních trzích. Krach jednání EU nad záchranným fondem je sice lehce negativní zprávou, měnový pár by se měl však i v následujících seancích pohybovat v pásmu 26,50-26,80 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Víkendové setkání lídrů EU, které má vyřešit to jak unie fiskálně odpoví na korona-krizi se ukazuje být pro eurodolar velmi důležitým mezníkem. Přes víkend z Bruselu sice přicházely pesimistické zprávy o možné nedodě, avšak sotva dnes po ránu agentury reportovaný naději na konsensus, tak eurodolar poskočil o půl figury vzhůru. Jednat se tedy bude o evropském fiskálním balíku i dnes takže eurodolar bude na zprávy tohoto typu citlivý. Samozřejmě, že eventuální dohoda nad vznikem balíku v řadu stovek miliard eur (licituje se o tom zda to bude 700 či 750 mld.) by dosavadní zisky eura minimálně na čas zacementovala.



Ropa

Ropný trh zůstává ponořen do prázdninové nálady, které dominuje minimální volatilita. Od počátku července tak severomořská ropa Brent okupuje úroveň 43 dolarů za barel a zcela netečně tak reaguje například na rostoucí počet nově nakažených koronavirem ve Spojených státech, což s největší pravděpodobností přibrzdí svižné oživení ropné poptávky. Naopak, trh se v tuto chvíli může opřít o nabídkovou stranu, respektive disciplinovaný přístup států OPEC+ k omezování produkce, které citelně pomáhá vyrovnávat tržní bilanci.

Tento týden se ponese ve znamení tradičních fundamentální statistik. V úterý bude pozornost upřena na statistiky k zásobám od Amerického petrolejářského institutu, předskokana středečních oficiálních čísel od EIA. V pátek pak týden zakončí aktivita amerických producentů, kteří v posledním týdnu opět snižili celkový počet aktivních vrtných souprav.