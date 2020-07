Euro těží nejen z dobrých zpráv

Euro stále vyčkává na to, zda se evropští lídři dohodnou na záchranném balíčku proti dopadům koronaviru. Fond obnovy nebyl ani po třech dnech intenzivního vyjednávání stále přijat. Ještě včera se tak dalo předpokládat, že začátek nového týdne nebude pro euro pozitivní. Dnes ráno však přišla dobrá zpráva, byť ji nelze považovat za oficiální. To ale společné měně evidentně vůbec nevadí.

Agentura Bloomberg dnes ráno uvedla, že podle jejích zdrojů je skupina fiskálně konzervativních zemí, tj.Dánsko, Rakousko, Nizozemí a Švédsko, připravena kývnout na návrh zahrnující 390 miliard euro pomoci ve formě grantů. Poslední upravený návrh počítal s rozdělením celkových 750 miliard euro na 450 miliard ve formě grantů a 300 miliard ve formě úvěrů. Čtveřice zemí tzv. frugal four má již od začátku jednání problém s objemem pomoci určené na granty. Pokud by se lídři shodli na dalším osekání, jednání by se posunula do finální fáze.

Euro tak zahajuje nový týden posilováním, a to až nad hranici 1,1450 EURUSD. Pokud bude zpráva agentury Bloomberg potvrzena a lídři EU se dohodnou, můžeme očekávat, že by si společná měna ziskovou šňůru udržela. V takovém případě budeme sledovat, zda dojde na otestování hranice 1,1500 EURUSD. Euro optimismus by se poté mohl přelít i do regionu střední a východní Evropy, což by mohlo mírně posílit i korunu.

Stále platí, že jednání o evropském fondu záchrany a rozpočtu bude klíčovou událostí aktuálního týdne. V jeho závěru se pak dočkáme zveřejnění ukazatelů spotřebitelské důvěry napříč Evropou a hlavně indexů PMI sektoru průmyslu. Ve Spojených státech budeme dále sledovat počet nakažených koronavirem jakožto fundament, který by mohl narušit dosavadní tržní optimismus. Bezesporu by se tak stalo, pokud by se intenzivně rostoucí počet nakažených přeměnil na rostoucí počet úmrtí.

V rámci delšího výhledu bude klíčové, zda bude společná evropská měna těžit zejména ze všeobecně slabého dolaru, jako tomu bylo v posledních týdnech. Tržní sentiment bude mít nadále hlavní slovo. Postupem času by se však měla do popředí dostat ekonomická data za červenec a dále. Budou to právě tvrdá data, která potvrdí, zda tržní očekávání obnovy ve tvaru "V" jsou opravdu správná či nikoli.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1465 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,87 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1367 do 1,1488 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,64 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,63 až 26,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,18 až 23,51 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.