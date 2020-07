Spadne dominance bitcoinu na 55 %?

V dnešním videu se podíváme na dominanci bitcoinu, která by mohl ve střednědobém horizontu spadnout na 55 % a dát možnost altcoinům najet do zajímavého bullrunu.

Analýza dominance bitcoinu

Když se pečlivě podíváš do grafu, tak zjistíš, že dominance bitcoinu prorazila svoji uptrendovou linii a několikrát je ze spoda otestovala. Zároveň otestovala akumulační zónu mezi 65-66 %. Dle mého názoru se dominance bitcoinu připravuje na průraz a vytvoření jasného downtrendu, který může končit právě až na 55 %. To by znamenalo obrovské žně na altcoinech a ukonční medvědího trhu na většině altcoinů.

Z této logiky bychom se nyní měli připravit na altcoiny spíše než právě na bitcoin. U bitcoinu budu čekat na nákupní zónu kolem 8 400 USD. Naopak altcoiny budeme obchodovat skrze binance jak na spotu v signálech k bitcoinu, tak na futures v ASP vůči dolaru při swingových výletech vzhůru.

Další ziskový týden na signálech

Díky poklesu dominance bitcoinu využíváme altcoiny na maximum a množíme mince bitcoinu. QKC jsme polovinu prodali se ziskem 25 %, ZRX splnilo tři profity se ziskem 27 % a LISK jsem ručně ukončil před pádem se ziskem 9 %. Enjin a Tezos máme aktuálně při 10 % zisku a stále otevřené. Jedinou vadou na kráse byla ztráta na ZIL, kterou jsem v signálech ručně ukončil se ztrátou 5 % dříve, než cena došla na stoploss.