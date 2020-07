Víkendář: Německo sází na Čínu a nachází společnou řeč s Itálií

Těsně poté, co německá vláda poskytla obrovskou finanční pomoc společnosti Lufthansa, oznámila tato firma, že obnovuje lety na lince, která byla zrušena již před řadou měsíců. Jak píše Politico, jde o linku Frankfurt – Šanghaj a může jít o ukázku toho, jaký důraz klade Berlín na ekonomické vztahy s Pekingem. Čína je totiž pro Německo nejdůležitějším obchodním partnerem a německá vláda se nyní snaží o posílení těchto vazeb.



Čína je ve velké části světa kritizována za to, že nebyla dostatečně transparentní ohledně pandemie či za svůj přístup k Hong Kongu. Tato kritika se ozývá zejména ze Spojených států, ale Německo zůstává „opatrnější“. Merkelová se například nedávno vyhnula odpovědi na otázku, zda by podpořila sankce proti Číně. Namísto toho řekla, že vztahy s Čínou jsou důležité a mají strategický význam.





„Když poptávka z USA v letech 2008 a 2009 zkolabovala, Německo se spolehlo na Čínu , na kterou krize nedolehla ani zdaleka tolik,“ píše Politico. Čína tak podle něj pomohla vytáhnout německou ekonomiku z jejího pokrizového útlumu. Merkelová si to pak „bezpochyby pamatuje, když se snaží ochránit německé hospodářství během současné krize“. Čína má sice také problémy, ale „němečtí exportéři již vnímají známky naděje“. Například to, že prodeje aut v červnu vzrostly o 11 %. Spojené státy jsou sice stále největším exportním trhem Německa , ale nadále se jim nedaří dostat pod kontrolu pandemii, zatímco Čína se pomalu vrací k normálu.Michito Tsuruoka z japonské Keio University pro Politico uvedl, že Čína se nyní snaží mít v Bruselu a v hlavních městech zemí unie na významných pozicích dost lidí, kteří „jsou připraveni na kompromisy ohledně evropských hodnot a na to, že kývnou na čínské pozice tak, aby byly udrženy vztahy s Čínou “. Politico dodává, že pokud je Německo nějakým vodítkem, „nebude to tak složité.“ Problém pro Německo ale představuje Washington, protože podle Politica se americká politika vůči Číně výrazně nezmění ani v případě, že bude na podzim zvolen jiný prezident.V jiném článku se Politico věnuje ekonomické situaci v Evropě s tím, že Německo vysílá jasný signál zemím, které jsou proti záchrannému fondu tak, jak jej navrhuje Německo s Francií. Jde o Rakousko , Nizozemí, Dánsko a Švédsko. Merkelová totiž po setkání s italským premiérem Giuseppem Contem uvedla, že musí být jasně dáváno najevo, že Evropa drží pohromadě. Vedle čísel má pak podle ní celý projekt záchranného fondu politickou dimenzi a na to se nesmí zapomínat.Merkelová dodala, že se s jejím italským protějškem shodla na základní struktuře fondu s tím, že pomoc bude podmíněna „vládou práva a reformami“. Conte pak „prezentoval nápady, jak by se Itálie měla dostat ze současné složité situace“. Zároveň uvedl, že pokud by jmenované země dál nesouhlasily s tímto plánem, riskovaly by „zničení společného trhu“. To by posléze dolehlo i na finančně silné země, protože by byly narušeny výrobní řetězce.Politico vše uzavírá s tím, že Merkelová a Conte si po jednání vyměnili komplimenty. Německá kancléřka chválila Itálii za to, jak se s „obdivuhodnou disciplínou a trpělivostí vypořádala s těmito těžkými časy“. Conte reagoval slovy, že je Německu zejména vděčný za to, že pomohlo s pacienty nakaženými koronavirem v době, kdy krize vrcholila.Zdroj: Politico