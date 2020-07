Goldman Sachs: Akcie, fundament a roušky

Na trhu je vždy něco, čeho se lze obávat, nyní to může být růst počtu nakažených v některých státech USA. Ovšem ekonomická data jsou lepší, než se čekalo, a platí to o maloobchodních tržbách, žádostech o hypotéku, ISM a dalších indikátorech. Pro Bloomberg Video to uvedla Sharmin Mossavar-Rahmani z Goldman Sachs Wealth Management s tím, že trh dříve počítal s velmi špatným vývojem, až s depresí, ale nyní se to mění.



Je tedy možné, že americká ekonomika letos klesne jen o 5 % a v příštím roce poroste o 5 – 6 %. Mossavar-Rahmani by to považovala za pozitivní scénář a trh podle ní nyní nejedná iracionálně. Připomíná, že trh hledí dopředu a tudíž jej zajímá, jak budou vypadat zisky firemního sektoru v následujících letech. Investorka ohledně rostoucího počtu nakažených dodala, že pozitivní výhled by souvisel s nošením roušek a dodržováním dalších potřebných opatření. Počítat je podle ní možné i s tím, že se bude lepšit efektivita léčby COVID-19, ale ohledně vakcíny dostupné v dohledné době tak optimistická není.



Jestliže se díváme na čísla, nemyslíme si, že trh je úplně mimo, uvedla Mossavar-Rahmani. Na trhu podle ní sice dochází k rozevírání několika mezer, například mezi růstovými a hodnotovými akciemi . Nicméně růst trhu má podle ní širší základ, než se řada lidí domnívá, a netáhne jej pouze několik málo akcií . Jakou roli hraje monetární politika Fedu ? Podle investorky je v tomto ohledu relevantní vývoj rizikové prémie akciového trhu. Ta jako valuační měřítko ukazuje, že nyní jsou akcie asi o 10 % nadhodnocené relativně k podobným obdobím v minulosti.Mossavar-Rahmani ale dodala, že oněch 10 % není důvodem, proč by její firma radila svým klientům, aby podvážili akcie . Naopak jim doporučuje plné zainvestování do akcií , protože trh je v podstatě v souladu s fundamentem a není důvod držet se stranou . Mossavar-Rahmani se následně vrátila k rouškám. Srovnání USA Evropy totiž podle ní ukazuje, že obě ekonomiky jsou na tom ohledně otevírání ekonomiky podobně, ale v Evropě je epidemie pod kontrolou, zatímco v USA počet nově nakažených opět roste. A to je dáno tím, že v USA nejsou tak dodržována epidemická opatření Investorka v této souvislosti poukázala i na to, že evropské akcie se relativně k dlouhodobým průměrům obchodují s výrazně nižšími valuacemi než americké trhy. Podle ní lze takový rozdíl pochopit, protože dlouhodobější růstový výhled Evropy je horší než u Spojených států . Jedním z důvodů je horší koordinace ekonomické politiky v Evropě , což dokazuje mimo jiné to, že již nyní se zpochybňuje politika ECB . „Takové problémy s Fedem nemáme a i fiskální politika je v USA rychlejší a agresivnější. Takže si myslíme, že u akcií to jsou Spojené státy , kde je třeba nadvážit,“ míní investorka.Zdroj: Bloomberg, https://www.youtube.com/watch?v=y6U6_QVyH2A&t=318s