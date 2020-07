Také pražská burza má svou Teslu / BIG EXPERT - akcie: týden od 13. 7. 2020

Investorský svět vlastně již dekádu sleduje rozmach společnosti Tesla a v návaznosti jejich akcií. V tomto roce, zvláště pak v posledních týdnech, se dá říci, že kurzový vývoj akcií Tesla eskaluje. Něco podobného jde přitom vysledovat také na pražské burze. Titul, který zde jen od začátku července dokázal poskočit až o 130 procent, od počátku roku pak jeho zisky přesahovaly 173 procent! Stejně jako již v loňském roce, kdy přidal téměř 383 %, tak z hlediska kurzového vývoje s výrazným náskokem opět vládne pražské burze.

Řeč je o "solárních akciích" Photon Energy, které se v Praze od podzimu roku 2016 obchodují na trhu Free Market a také ještě o něco déle ve Varšavě v segmentu New Connect. Letos v květnu oznámený záměr posunout titul vlastně více do širšího podvědomí investorů, společně s pokračujícím růstem byznysu, přinesl nyní své další "kurzové ovoce".

Jak bylo avizováno, firma totiž usiluje své akcie na pražské burze letos zařadit na prestižní hlavní trh, k obdobnému kroku má dojít i ve Varšavě. Navíc se mají nově objevit ve Frankfurtu na kotačním lístku (Quotation Board), čímž by se obchodovaly také v eurech. Tedy v měně, ve které firma vede účetnictví. Pro řadu investorů by tím odpadla překážka měnového kurzového rizika. Připomenout lze, že Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze, již několik let je však registrována v Holandsku, když rozmach jejího byznysu doznal širokého mezinárodního měřítka.

Zmiňovaný posun na hlavní trhy je každopádně zase o něco blíže, když krok schválila na konci června valná hromada. Přestože se, vzhledem k hlavním akcionářům, posvěcení ze strany valné hromady dalo očekávat, rozhodnutí se evidentně stalo novým impulsem pro akcie Photon Energy. Ty v úterý intradenně vystoupaly na nové historické maximum 115 korun, zatímco například červen zakončily ještě na necelých 50 korunách.

V očekávaném příchodu na hlavní trh lze jako negativum spatřovat snad jen velikost firmy, resp. množství obchodovaných akcií. Emise v současnosti čítá na 60 miliónů akcií, k dispozici na trhu mezi menšinovými akcionáři jich je ale jen něco přes 8 miliónů (free float). Vstup na hlavní trh ani nebude zahrnovat žádnou nabídku nových nebo stávajících akcií, tedy zmiňovaný free float se zatím nijak nezvýší.

"Nedostatek" akcií pro portfoliové indexové investory tak může být podporou pro cenu. Titul totiž jistě bude v návaznosti zařazen také do hlavního indexu PX, když v současnosti je součástí jen indexu PX-GLOB. Zatímco ještě v květnu šlo predikovat, že se v indexu bude jednat o nejmenší firmu, situace se změnila. Zmiňovaný další výrazný posun kurzu akcií Photon Energy ocenil solární firmu již na zhruba 6,5 miliardy korun, čímž již nechala za sebou jak nápojovou Kofolu, tak výrobce netkaných textilií PFNONWOVENS. I tak lze nicméně stále odhadovat jeho budoucí nevýraznou váhu titulu v indexu PX a to nejspíše v řádu do jednoho procenta.

V současném ocenění je každopádně již cítit hodně ať už spekulací na zmiňovaný přechod titulu či sázek na další rozmach firmy. Pro porovnání s oceněním lze zmínit například loňské příjmy Photon Energy. Sice rostly téměř o 50 %, nicméně dosáhly "jen" 30,15 milionů eur. V aktuálním přepočtu tedy zhruba 802 miliónů korun…

Tento článek pro BIG Expert jsem si připravil předem již ve středu dopoledne. Nyní o den později je třeba k tomu aktuálně ještě doplnit, že divoký vývoj akcií Photon Energy především včera v závěru seance přinesl výrazné dvouciferné jižní směrování. A ve čtvrtek dopoledne realizace zisků pokračovala, když se akcie Photon Energy propadly až na 65 Kč. V poledne se obchodovaly za 70 Kč.

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 13. 7. 2020.

Odhad pro období od 13. 7. 2020 do 10. 8. 2020 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 33 91,1 0 4 2 0 0 MONETA MB ↑ 25 54 0 3 3 0 0 O2 C.R. ↑ 25 218 0 3 3 0 0 VIG ↑ 8 537,5 0 1 5 0 0 PFNONWOVENS ↑ 8 682 0 1 5 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 596,6 0 2 3 1 0 ČEZ ↑ 8 482 1 1 2 2 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 8 568 0 1 5 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 13 440 0 1 5 0 0 AVAST ↓ -8 171,8 0 1 4 0 1

Odhad pro období od 13. 7. 2020 do 11. 1. 2021 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MB ↑ ↑ 50 54 2 2 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 42 568 1 3 2 0 0 VIG ↑ 33 537,5 1 2 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 13 440 1 2 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 596,6 0 3 3 0 0 CETV ↑ 17 91,1 1 1 3 1 0 ČEZ ↑ 17 482 1 1 3 1 0 AVAST ↑ 17 171,8 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 8 218 0 2 3 1 0 PFNONWOVENS 0 682 0 1 4 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia