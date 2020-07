Vrchol euro týdne. To hlavní společnou měnu teprve čeká

Aktuální týden můžeme bez ostychu označit za týden eura. Lze tak udělat nejen proto, že si společná evropská měna připisuje zisky vůči dolaru a dalším měnám skupiny G10, ale rovněž i z titulu hlavních událostí. K těm patří dnešní zasedání Evropské centrální banky a zítřejší setkání lídrů Evropské unie, kteří budou pokračovat v jednání o fondu obnovy a o společném rozpočtu. Otázkou je – která z těchto dvou událostí může euro ovlivnit nejvíce, případně jakým směrem?

Euro se za poslední měsíc odrazilo od minima těsně nad hranicí 1,1170 EURUSD a postupně pokračovalo až na včerejší maxima dotýkající se úrovně 1,1450 EURUSD. Rozporovat, že jde pohledem technické analýzy o nástup trendu lze jen těžko. Došlo dokonce na proražení hranice 1,1410 dolaru za euro, u níž jsme čekali, že vydrží mnohem déle. Strop jsme si v rámci letního výhledu nasadili na úroveň 1,1500 EURUSD. Stále ale nečekáme, že by ho minimálně v tomto týdnu mohlo být dosaženo.

Nejbližší událostí, která do vývoje společné měny promluví, je dnešní zasedání Evropské centrální banky. Pokud však čekáte, že se se od guvernérky Lagardeové a dalších dočkáme změny v nastavení měnové politiky, vsadili bychom si, že jste vedle. Sazby zůstanou dle všeobecného očekávání beze změny, stejně tak i forward guidance, včetně nastavených časových limitů programů nákupů aktiv, zejména PEPP, spolu s objemy. Dnešní zasedání by tak z našeho pohledu mělo mít spíše ujišťovací charakter, který nepochybně prověří rétorickou schopnost šéfky Rady guvernérů ECB.

Lagardeová bude dle našeho očekávání klást důraz na připravenost ECB zasáhnout v případě potřeby, přičemž nejflexibilnějším nástrojem by měl i nadále zůstat program PEPP. I přesto, že konsensus trhu, s nímž pracuje agentura Bloomberg, potvrzuje odhad dalšího navýšení této obálky likviditní podpory, a to o 500 miliard euro do konce letošního roku, dnes se tak nestane. Na co by však mohla přijít řeč, je tempo nákupů instrumentů především ve spojení se sezónností. Z historického pozorování programu QE (APP) víme, že v létě intenzita aktivity ECB na trhu polevuje. Lagardeová na tuto otázku, pokud padne, odpoví zřejmě obloukem, který by trhy měl ale i tak uspokojit. Klíčové totiž je stále živé vědomí, že ECB je připravena jednat, včetně úpravy stávající programů, co se týče objemu i délky.

Sledovat budeme samozřejmě i hodnocení ekonomického vývoje ve srovnání s prognózou a případné komentáře k dalšímu výhledu. Nečekáme však, že by došlo k argumentům volajícím po změně základního scénáře, minimálně vzhledem k množství známých dat, která naznačují možnost obnovy ve tvaru „V“. Na hodnocení toho je ale opravdu příliš brzy, zejména proto, že klíčová budou až pozdější data, tedy za červenec a dále. Každopádně stále platí, že rizika výhledu ekonomiky, včetně inflace, jsou vychýlena směrem dolů.

Patrně se nedočkáme ani náznaku možnosti cílování výnosové křivky. Ostatně to je nástroj hodící se spíše k americké ekonomice, nikoli k té evropské, jež je ve srovnání s USA více rozdílná z hlediska ekonomických fundamentů, což by řízení značně ztěžovalo. O něco méně nejistoty by pak mělo být spjato s děním okolo rozhodnutí německého ústavního soudu. Toto téma dostatečně pokryly nejen poslední ECB Minutes, ale i komentáře představitelů ECB jako například Isabel Schnabelové.

Na základě toho tak v souvislosti s měnověpolitickým rozhodnutím Rady guvernérů ECB a s následnou tiskovou konferencí guvernérky Lagardeové nečekáme nikterak výrazně zvýšenou volatilitu eura. Výkyvy kurzu jsou sice možné, avšak nesázíme na jejich dlouhé trvání. Spíše tak čekáme následnou konsolidaci, vzhledem k aktuálnímu spotu kolem hranice 1,1400 dolaru za euro.

O něco větší vliv na společnou měnu by mohlo mít páteční jednání EU o fondu obnovy a rozpočtu. Z dosavadních komentářů je patrné, že neshody, o nichž se dříve intenzivně hovořilo, by ve výsledku nemusely být až tak fatální. I přesto, že by nedošlo na schválení obou plánů, pozitivně naladěný výstup by mohl euro podpořit. Opět jsme ale přesvědčeni, že by šlo zejména o psychologický faktor, minimálně proto, že tato fiskální podpora je rozložena do značně dlouhé doby, tudíž by vliv na euro mohl být omezenější. To samé pak platí o dluhopisech, kde by optimistický výsledek měl přispět k dalšímu utažení spreadů. Nedivili bychom se, kdyby v tomto směru obchodníci projevili, i vzhledem k nízké volatilitě bondů, zájem především o italské instrumenty nabízející pro letní měsíce zajímavé carry.

Ale zpět k euru. Hlavním faktorem posledních dní byla v případě společné měny optimistická nálada globálních trhů. Jen v tomto týdnu k ní přispěla například informace o pozitivních testech vakcíny proti koronaviru od společnosti Moderna. Riziková aktiva, která stále profitují z velké podpory zejména centrálních bank, tak ve výsledku zůstala imunní i vůči geopolitickým tlakům směrem od USA k Číně, kde je hlavním tématem dění v Hongkongu.

A tím se dostáváme přeneseně k dolaru. Aktuální prostředí zeleným bankovkám evidentně nesvědčí. Obzvláště včera bylo vidět na globálním oslabování, že dolar a jeho charakter bezpečného přístavu obchodníky v tuto chvíli prostě nezajímá. Stále ale nechceme vsadit - v rámci páru EURUSD - na výraznou euro rally, a to i přesto, že se najdou některé proměnné nahrávající spíše slabší americké měně.

Dlouhodobě jde samozřejmě o problém dvojího deficitu Spojených států. Primárně předpokládáme, že se investoři hromadně neodkloní především od amerických dluhopisů (i přes vyšší riziko spojené například s prezidentskou volbou), byť některé ostatní, například rozvojové země, budou nabízet zajímavější výnosy. O něco citlivější záležitostí by mohl být rozdíl mezi výkonem americké ekonomiky a zbytku světa. V tomto případě pozorujeme sílící proměnnou v podobě strachu z narůstajícího počtu nakažených koronavirem v USA. S tím je spjata hrozba zpomalení otevírání ekonomiky, případně i obnova uzavírek poškozujících návrat do ekonomického normálu oproti jiným zemím, kde je pandemie více pod kontrolou (např. Evropa).

I přesto, že pro naše potřeby aktuálního krátkodobého hlediska převažují proměnné mírně pro silnější euro, stále si držíme vidinu stropu na úrovni 1,1500 EURUSD. Předpokládáme, že do konce týdne by nemělo dojít na jeho prolomení. Ostatně je patrné, že společná měna těží zejména ze slabosti dolaru. Pokud by však euro začalo ještě výrazněji posilovat a s ním citelně i ostatní měny regionu střední a východní Evropy, a to nejen díky tržnímu optimismu, ale hlavně lepšímu ekonomickému výkonu ve srovnání s USA, náš letní výhled zastropovaný již zmiňovanou úrovní naposledy spatřenou v posledním čtvrtletí roku 2018 by stál za přehodnocení. Zatím se ale tak neděje.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1404 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,12 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1377 do 1,1509 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,68 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,52 až 26,64 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,07 až 23,39 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

