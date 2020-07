CDC: Pokud všichni v USA začnou nosit roušky, dostane se nákaza pod kontrolu během 1-2 měsíců

Podle expertů americké CDC by USA mohly dostat koronavirovou nákazu pod kontrolu během 1-2 měsíců, pokud by všichni Američané začali svědomitě nosit roušky CDC společně s WHO nošení roušek dlouhodobě doporučují jako jedno z velmi účinných opatření proti šíření Covid-19 v globálním měřítku. Podle CDC je na čase, aby k tomuto USA přistoupily.Některé US státy už nošení roušek na veřejnosti a při některých konkrétních příležitostech už zavedly. Jiné nechávají rozhodnutí v tomto smyslu na jednotlivých správních celcích případně firmách.Minulý týden prezident Trump kritizoval tamní hygieniky v čele s Dr. Anthony Faucim, že nejsou v doporučování nošení roušek dostatečně aktivní a jejich přístup není jednotný a tím pádem často spíše matoucí.