14,30 h - US akciové futures indikují úvodní silný růst, Goldmani s Modernou zatopili pod kotlem

US indexové futures dnes naznačují silně pozitivní zahájení řádného obchodování. Prestižní DJIA by měl růst o necelá 2%, širší S&P 500 o cca 1,4% a technologický Nasdaq o cca 0,6%.Hlavními důvody jsou výsledková zpráva banky Goldman Sachs a zprávy společnosti Moderna o úspěšnosti jí chystané vakcíny proti Covid-19 Výsledky Goldmanů byly nad odhady trhu díky mimořádně silnému růstu objemu obchodování. Akcie banky indikují růst o cca 4%.Trh bude sledovat další výsledkové zprávy firem jako UnitedHealth, Bank of NY Mellon, US Bancorp PNC Financial a dalších.Moderna uvedla, že pacienti užívající její testovací vakcínu vykazují ve všech případech tvorbu potřebných protilátek proti Covid-19 firmy rostou o cca 15%.Negativně by mohly působit zprávy o dále rostoucím napětí mezi USA Čínou , jež jsou podporovány naposledy zprávou o tom, že USA vypoví Hong Kongu jeho zvláštní obchodní status a budou na něj nahlížet jako na běžnou součást Číny . Taková změna by mohla přinést vlnu zvyšování vzájemných cel a tarifů.