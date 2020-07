Yardeni: Sedm skvělých akcií

V indexu S&P 500 je 500 firem, ale akcie skryté ve zkratce FAANGM tvoří nyní celých 25 % jeho kapitalizace. Jde o Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook a Netflix. Na svém blogu to píše známý investor Ed Yardeni s tím, že on sám je stále fanda těchto společností i přesto, že kvůli dlouhé řadě jejich fanoušků rozhodně nejde o levné tituly.



Yardeni se domnívá, že všechny zmíněné akcie velmi těží z ekonomického šoku, který přinesla pandemie a s ní související problémy. A je pravděpodobné, že z nově nastavených trendů budou těžit ještě dlouho poté, co krize pomine. Důvod spočítá v tom, že podnikání těchto firem je založeno na internetu. To znamená, že těží z toho, když se lidé ve své práci, zábavě a vzdělávání přesouvají právě sem.



Všechny akcie jsou „široce vnímány jako technologické tituly, ale pouze Apple a Microsoft jsou součástí sektoru informačních technologií a představují 44 % jeho kapitalizace“. Amazon tvoří součást sektoru spotřebního zboží s více než 50 % jeho kapitalizace. A zbytek firem se nachází v komunikačních službách. Všechny tituly pak představují součást růstového indexu S&P 500 Growth a tvoří více než 40 % jeho kapitalizace. Podle Yardeniho vysoké tempo růstu zisků a vysoké valuace jasně ukazují, že nepatří do indexu hodnotových firem.



Yardeni dodává, že ziskovost firem FAANGM je tažena jednak růstem jejich tržeb, ale i vysokými maržemi. Ty se v průměru pohybují kolem 15,5 %, zatímco zbytek trhu má marže kolem 10,3 %. Pokud z uvedené skupiny akcií vyloučíme Amazon , jehož marže leží nízko, jejich kolektivní marže se vyhoupne na 21,7 %. Jenže „tohle vědí všichni a to je důvod, proč jsou tyto akcie tak drahé“. Jejich PE se na konci března pohybovalo kolem 26, nyní leží nad hodnotou 40.Yardeni vše uzavírá s tím, že pokud by zmíněných akcií bylo sedm, mohli bychom hovořit o „Sedmi statečných“ (v angličtině Magnificent Seven, neboli Skvělých sedm). Podle investora by zmíněnou šestku mohla doplnit například NVIDIA. A kdyby se přidala i Tesla , dostali bychom FAANNGMT.V jiném příspěvku Yardeni hovoří o tom, čemu se na trhu říká Greenspan Put, Bernanke Put, Yellen Put a nyní Powell Put. Jde o výrazy, které přirovnávají kroky Fedu provedené ve snaze stimulovat ekonomiku k opcím na prodej akcií za předem stanovenou cenu. Jinak řečeno, tyto výrazy implikují, že Fed poskytne akciovým investorům vždy záchranu a nenechá trh zkolabovat. Poslední stimulační program Fedu má podle investora zabránit zamrznutí toku financí na úvěrových trzích a „získat korporacím hromadu peněz za rekordně nízké sazby“. Tato politika sebou ale nese i negativní jevy – sám Fed v jedné ze svých květnových analýz hovoří o růstu objemu dluhopisů pochybné kvality.

(Zdroj: Blog Eda Yardeniho)