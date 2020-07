Novogratz: Akciový trh se tak nějak odtrhl od reality

Akciový trh se „tak nějak odtrhl od reality“. Pro Bloomberg to uvedl Michael Novogratz, zakladatel a ředitel Galaxy Investment Partners. Ekonomika se totiž jen pomalu posouvá dopředu, ale zejména technologické akcie boří každým dalším dnem nové rekordy. Akcie jako Tesla ukazují, že jsme v „klasické spekulativní bublině“, kterou živí vlna likvidity.



Podle investora se valuace nacházejí nebezpečně vysoko, a to zejména u růstových akcií, které mají zajímavé příběhy. Zoom, Tesla, Beyond Meat a podobné akcie takové příběhy nabízí a to stačí na to, aby se na ně vrhali investoři ve velkém a nakupovali je. Novogratz, který se zaměřuje i na kryptoměny, přirovnává současné dění na akciovém trhu k tomu, co probíhalo na trhu s kryptoměnami v roce 2017. Tehdy tam probíhala „bláznivá rally“, do které nastoupila řada investorů a pak trh zkolaboval.





Novogratz se domnívá, že v minulosti bublina praskla ve chvíli, kdy se objevil nějaký významný faktor, který trh hodnotil jako negativní. Mohla jím být například změna monetární politiky Fedu a nyní by se jím mohly stát prezidentské volby . Po nich by totiž mohlo nastat zvyšování daní a obrat v sentimentu na akciovém trhu, který je nyní v euforii „živené záplavou likvidity“.Wall Street se podle investora již nějakou dobu pohybuje směrem od kapitalismu, který se stará jen o vlastníky firem. To, že by tento trend nabral na síle, tak nebezpečím není, ale opak platí o možných změnách v daňovém systému. Na otázku, do čeho investuje, Novogratz odpověděl, že nejdříve s rally na technologiích bojoval, ale pak to vzdal. Investovat do nich ovšem nezačal a za dobrý považuje přístup, podle kterého je v současné situaci nejlepší „být v letadle, ale co nejblíže u dveří“.„Mám hodně zlata a hodně bitcoinů a tím se také podílím na této likviditou tažené bublině. Ale nepodílím se na té mánii na akciích ,“ uvedl investor. Ti, kteří nyní „tančí se šampaňským“, by si podle něj měli dát pozor, aby včas přestali. Na trhu je pak podle něj hodně zajímavých hodnotových akcií , které „budou i nadále generovat hotovost“.Novogratz poukázal i na fakt, že čínská vláda testuje používání vládní kryptoměny a to vytváří velký tlak na Spojené státy , aby se vydaly podobnou cestou. Čína totiž směřuje k tomu, že bude mít „digitální renminbi“. Tento proces je nyní celosvětově ve svém počátku, velkým krokem dopředu by měla být libra od Facebooku kvůli tomu, kolik lidí by ji mohlo používat.Zdroj: Bloomberg