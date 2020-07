Ranní restart - letem světem: dominance USD, příliš velké horko k žití, ornitologické okénko a šťastná náhoda

Dnes bude kopec zajímavých čísel, ale včera to byla pravá okurková sezóna, takže se dostaneme až do Singapuru, abychom vydolovali makro číslo, ale po většinu restartu se dostane ke slovu můj čtenářský deník. Hlavní věřitelské země se snaží domluvit delším a plošnějším odkladu splátek dluhu, což cílí především na chudší země.

Role amerického dolaru je i přes některé předpovědi nadále dominantní, jak v oblasti financování, tak investování. Pro srovnání: ekonomika USA představuje cca čtvrtinu globální ekonomiky, ale polovina přeshraničních úvěrů a mezinárodních dluhových cenných papírů je denominovaná v USD. Někoho překvapí, že „neduživé“ Euro je na druhém místě s třetinovým podílem. Pak dlouho nikdo.

Průměrnou roční teplotu vyšší než 29 stupňů naleznete jen na 0,8% zemského povrchu, primárně jde o Saharu. Klimatická změna způsobí, že za 50 let třetina lidí bude žít v takových podmínkách. No takhle, nebudou chtít, takže půjdou někam jinam.

A když už jsme u cestování: kondor andský může podle nové studie uletět přes 170 km bez mávnutí křídel. Jeden jedinec uletěl bez mávnutí křídel pět hodin.

Zajímavá studie, kterou můžete ohromovat své přátelé nebo kolegy, kteří ještě restart nečtou: Když vám řeknu, ať si myslíte na jedno náhodné číslo od jedné do deseti, tak mám slušnou šanci, že jej uhádnu. Kdybychom skutečně volili náhodně, tak mám jen 10% šanci. Ale z nějakého důvodu (šťastné číslo), volíme mnohem častěji sedmičku. Takže moje šance na uhádnutí rázem vzrostla z 10 na 28%. Na obrázku vás samozřejmě zaujme i nula, kterou jsem vám fakt k výběru nenabízel, ale 0,5% lidí ji stejně vybere. Na tyhle kolegy a kamarády opravdu pozor! :-)

"Současnost je vždycky plná rizik, zatímco v minulosti už jsou všechna rizika známá a často překonaná." A tak raději žijeme (v) minulostí.

"One key to successful group decision is getting people to pay much less attention to what everyone else is saying." James Surowiecky

"Effort isn't the point, impact is." Seth Godin

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny