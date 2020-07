Největší banky v USA asi prošly nejhorším kvartálem od finanční krize

Výsledky bank za druhé čtvrtletí pravděpodobně ukážou, že trendy z úvodu roku v jeho druhé čtvrtině ještě zesílily. Budou to zřejmě narůstající rezervy na případné úvěrové ztráty a propadající se útraty spotřebitelů. Naopak zisky z obchodování některým bankám asi pomohou proplouvat bouří. Napsala to agentura Bloomberg.

Banky mají za sebou tři celé měsíce pandemie, která nyní prochází i jejich čísly. Podle analytika Kyle Sanderse z Edward Jones bylo druhé čtvrtletí pro banky a jejich výsledky pravděpodobně nejhorší od finanční krize.

Mnoho klientů amerických bank nedokázalo kvůli rostoucí nezaměstnanosti splácet svoje půjčky, ani si vzít nové. Banky si tak musely vyčlenit víc peněz na to, aby pokryly nesplácené úvěry. Velkou část dubna, května a června navíc kvůli karanténním opatřením zůstaly prázdné nákupní zóny a třídy. Bez újmy tedy asi nezůstal ani základní kámen růstu bank v posledních letech, totiž poplatky z plateb kreditními kartami a poplatky za služby.

Index S&P Financials klesl od konce prosince o 26 %, zatímco širší S&P 500 spadl jen o 2,4 %, což také ukazuje, jak tvrdě letošek na banky zatím dopadl. Nejhůře je na tom z velkých bank v USA zatím Wells Fargo & Co. s propadem o 55 %. Druhý kvartál by pro ni mohl být nejhorším minimálně od finanční krize. Banka, která už před pandemií bojovala se skandály, tento týden řekne, jak hluboko bude muset sáhnout do dividendy.

Většina firem si pravděpodobně dá stranou ještě víc peněz než v prvním kvartálu a zkombinované zisky čtyř největších bank v USA budou nejnižší za více než desetiletí, ukazují odhady posbírané Bloombergem.

Naopak vzpruhou by pro banky mohlo být obchodování na trzích a upisování. Po celém světě se podle expertů utíkalo k likviditě, takže poplatky narůstaly. Kombinovaný příjem z obchodování s dluhopisy a akciemi u všech pěti největších bank stoupl ve druhém čtvrtletí meziročně o 31 %, ukazují odhady. Asi nejvíce to bylo v JPMorgan Chase, a to cca o 50 %.

Zdravější než v předešlých krizích zůstaly také pravděpodobně další přívody tržeb.

V minulých cyklických propadech se příjem z investičního bankovnictví a tradingu propadl až o 30 %, ukazuje zpráva Credit Suisse. V letošním druhém čtvrtletí se emise amerického firemního dluhu s investiční známkou meziročně více než zdvojnásobily na 757,7 miliardy USD, ukazují data Bloombergu. Prodeje vysoce rizikových dluhopisů poskočily o 61 % na 130,1 miliardy USD.

Dalším silným místem by mohly být hypotéky. Úrokové sazby jsou na rekordních minimech, takže dlužníci refinancují svoje půjčky na bydlení. I v refinancování se aktivita v USA ve druhém čtvrtletí skoro zdvojnásobila a průměrná sazby se u 30leté hypotéky se propadla na 3,03 %.

Banky navíc prodají většinu půjček, které udělají. Rozdíl mezi tím, kolik účtují věřitelů, a za co jsou schopny úvěry potom prodat, byl v dubnu největší od roku 2008.

A vyhlídky? Prognóza se odvíjí od toho, které podniky se začnou znovu otvírat, nebo zda se kvůli viru USA znovu uzavřou. Nové případy ve státech jako Texas a Arizona vyvolávají obavy z druhé vlny.

Výsledky největších amerických bank dnes také startuje americká výsledková sezóna. Goldman Sachs v ní nejvíc čeká od utilit a technologií, naopak slabost u financí. Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají, že firmám z indexu S&P 500 za druhé kalendářní čtvrtletí klesl souhrnný zisk meziročně o 44 %, což by byl nejhorší výsledek od čtvrtého čtvrtletí 2008, kdy propad zisku činil 67 procent. Ekonomika se tehdy potýkala s dopady krachu americké investiční banky Lehman Brothers a globální finanční architektura byla na pokraji kolapsu.