Denné zhrnutie: Americká ekonomika bude potrebovať ďalšie stimuly

Akciové indexy v Európe a v USA sa obchodujú v zelených číslach, pričom výnosy na dlhopisoch v USA zaznamenali mierny nárast. Na komoditných trhoch sa dnes najviac darilo niklu. Ceny ropy taktiež zaznamenali nárast, pričom drahé kovy zaznamenali pokles.

Nálada na trhoch je dnes zmiešaná aj napriek tomu, že rizikové aktíva zaznamenali nárast. Investori sa obávajú pokračujúceho sa šírenia koronavírusu, čo môže potenciálne viesť k spomaleniu otvárania ekonomík, čo bude mať za následok spomalenie hospodárskeho oživenia. To by mohlo vyvolať narastajúcu vlnu bankrotov, pretože mnoho firiem dokáže fungovať v obmedzenom režime len určitý čas, pokým nespotrebujú finančné rezervy. V takom prípade by sme boli svedkami doslova druhej vlny krízy, ktorá by bola spustená nárastom nezamestnanosti, a teda aj poklesom spotreby.

Na druhej strane však dnes akciové trhy rastú, nakoľko šéf dalasského fedu Robert Kaplan v rozhovore pre televíziu Fox Business uviedol, že vidí potrebu ďalších fiškálnych stimulov, čo podporilo náladu na trhoch a akciové indexy zaznamenali nárast.

Z makroekonomického kalendára bola dnes zverejnená úroveň nezamestnanosti v Kanade za jún, ktorá zaznamenala pokles k úrovni 12,3%, pričom sa očakával pokles až k úrovni 12%. Z Talianska bola zverejnená priemyselná produkcia za máj, ktorá zaznamenala medzimesačný nárast o 42,1%, pričom sa očakával nárast len o 22,8%.

Americký akciový index US500 sa obchoduje v blízkosti vrchnej časti obchodného pásma. Ďalší vývoj bude závisieť najmä od nálady na finančných trhoch behom budúceho týždňa. Zdroj: xStation5